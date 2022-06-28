Вторник, 28 Июня 2022 15:54

АрмИнфо. Армянская оппозиция вновь созывает митинг на площади Франции в Ереване. Как отметил на своей странице в Facebook депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян, митинг будет проведен 1 июля в 19:30.

<Это правительство предателей не служит интересам Арцаха, Республики Армения или армянского народа. Это очевидный факт, мы говорим об этом каждый день. Они продолжают политику сдачи врагу страны по частям, решая одну задачу - придать правовую силу программам, разработанным в Баку и Анкаре. И когда они видят, что народ встает на ноги, начинают ем угрожать войной, заявляя, что Азербайджан легитимизируют новую войну против Армении. Со всей ответственностью заявляю, что у противника достаточно ресурсов для решения проблемы этой <легитимности>. И имя этой <легитимности> - Никол Пашинян. Спасти Армению и Арцах от этого разрушительного процесса можно только одним способом - устранением этой власти. Для этого не нужны новые аргументы. Всем все давно понятно. Для этого нам нужно сопротивление врагу и повестка для Никола, нам нужна настойчивость, единство и беспощадная борьба. Это главная проблема нашего народа, которую мы будем решать вместе>, - написал политик.

Напомним, что днем ранее в ходе онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается разговаривать с армянской стороной, а публично обвиняет в этом Армению с той целью, чтобы легитимировать новую войну против Армении. На вопрос, имеет ли мирная повестка в сегодняшних геополитических реалиях реальную альтернативу в контексте отношений с Азербайджаном и даже Турцией, Пашинян ответил отрицательно. <И вчера не было альтернативы, и позавчера не было альтернативы. Другое дело, насколько мы сможем реализовать эту программу. Очень важно констатировать, что установление мира не может быть односторонней повесткой, это должно быть обоюдное, конструктивное движение. Моя оценка такова: альтернативы нет, и вчера не было альтернативы, и завтра не будет альтернативы. Альтернативы нет, и поэтому мы делаем и продолжим делать все, чтобы открыть эру мирного развития для Армении и нашего региона>, - сказал Пашинян.