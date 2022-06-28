Вторник, 28 Июня 2022 14:53

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре ряд вопросов, представляющих обоюдный интерес, в том числе и региональную инициативу "3+3".

Глава МИД Ирана, находясь с визитом в Анкаре, в первой двусторонней встрече с Чавушоглу заявил об особой позиции Турции во внешней политики Исламской Республики в целях развития отношений с соседями.

Указав на общую культуру, религию и историю, Амир Абдоллахиян сделал акцент на укреплении связей между народами Ирана и Турции и защите общих интересов.

Министр также подчеркнул необходимость активизации нынешних механизмов в двусторонних связей, в том числе Высший экономический совет, консульские, таможенные и пограничные комиссии, призвав к продвижению торгово-экономических обменов, особенно в области транспорта, энергетики, туризма, инвестиций, сельскохозяйственной продукции, промышленности и научно-технических исследований, а также для укрепления сотрудничества в региональных организациях.

Глава внешнеполитического ведомства также назвал важным вопросы, связанные с окружающей средой, в частности в областях водных ресурсов и пыльной бури. Он также обратил внимание на встречу, которая в ближайшем будущем на данную тему пройдет в Тегеране.

Указав на заговоры сионистского режима, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость развития отношений между политическими органами и ведомствами по безопасности между двумя странами.

Чавушоглу выразил удовлетворение расширением товарооборота между Тегераном и Анкарой за последние месяцы, назвав проведение 29-го заседания совестной экономической комиссии двух стран в ближайшем будущем эффективным в развитии сотрудничества.

События в Сирии в рамках астанинского формата, вопросы Кавказа и тесная координация в рамках инициативы "3+3", защита чаяния Палестины и сохранение исламской идентичности Священного Аль-Кудса, попытка остановить войну на Украине и противодействие Турции незаконным санкциям США против Исламской Республики Иран также были обсуждены на встрече.

Амир Абдоллахиян в свою очередь сообщил о намерениях передать турецким официальным лицам "драфт иранских предложений для долгосрочного всеобъемлющего соглашения между двумя странами", передает ИРНА.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".