Вторник, 28 Июня 2022 11:38

АрмИнфо. Российский сопредседатель не принял приглашение обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.

"Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня провел беседы со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Нагорного Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы надеемся на продолжение работы Минской группы", - отмечается в сообщении Бюро.

Отметим, что 8 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не знает каким будет будущее Минской группы ОБСЕ, поскольку Запад перестал контактировать с Москвой в этом формате, на фоне ситуации вокруг Украины.

Затем, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - отметила Захарова.

В этой связи, продолжила она, посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Днями ранее, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид Карен Донфрид не согласилась с высказывание о том, что Вашингтон остановил процесс в рамках формата сопредседательства в Минской группе ОБСЕ в контексте войны на Украине. На вопрос, будет ли это означать сотрудничество с Россией, американский дипломат ответила утвердительно. "Да. Россия является сопредседателем Минской группы. Так что, да. Франция, США и Россия продолжили бы работу в этом формате", - заявила она. В Москве назвали не искренним это заявление представителя Госдепа.