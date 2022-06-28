Вторник, 28 Июня 2022 11:36

АрмИнфо. Служба национальной безопасности раскрыла еще один случай государственной измены. Об этом говорится в сообщении СНБ.

Согласно источнику, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что гражданин Армении, будучи военнослужащим

владел информацией о командном составе учебного центра N-ой воинской части, вооружении, военной техники и численности военнослужащих, а

также о месте расположения некоторых подразделений.

Указанный гражданин посредством социальной сети <ok.ru> познакомился с представителями спецслужб зарубежного государства, согласившись передать информацию за оплату в 2 млн драмов. Будучи завербованным, он собирал и с помощью мобильного приложения Whatsapp передавал всю доступную ему информацию, содержащую военную тайну. В рамках уголовного дела, возбужденного в СНБ гражданин Армении был задержан и дал признательные показания, после чего он был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу.

В качестве меры пресечения в его отношении применен арест. <Еще раз призываем население, особенно военнослужащих, воздерживаться от знакомства с подозрительными лицами через социальные сети или иными способами, особенно от обсуждения с ними вопросов, связанных с безопасностью и обороной Республики Армения.

В то же время сообщаем, что согласно правовым нормам, предусмотренным Уголовным кодексом РА, совершение государственной измены наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы. Служба призывает воздерживаться от совершения противоправных действий, крайне опасных для общества, создающих угрозу внешней и внутренней безопасности страны, жизни и здоровью других людей>, - говорится в сообщении СНБ.

Напомним, что накануне в ходе онлайн пресс- конференции премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что более 50 армянских военнослужащих обвиняются в шпионской деятельности. По словам Пашиняна, выяснилось, в частности, что военнослужащий, который <писал координаты> для армянской стороны, был азербайджанским агентом и давал неправильные координаты. Премьер также отметил, что общество не знает всех подробностей уголовных дел, которые были возбуждены после 44-дневной войны в отношении военнослужащих.