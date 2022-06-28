Вторник, 28 Июня 2022 10:50

АрмИнфо. Полагаю, что Правительство РА шантажируя войной готовит общество к новым, большим уступкам, но не исключаю, что на каком-то этапе Армения получит и новые потери, и новую войну. Об этом заявил оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абраамян в ответ на высказывания премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанные накануне вечеров в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Никол Пашинян говорит, что Азербайджан отказывается двигаться по повестке мира и закладывает легитимную основу для начала новой войны против Армении.

Я хотел бы обратить внимание общественности на 2 вопроса.

Во-первых, Пашинян фактически говорит о том, что провозглашенная им политическая повестка "эпоха мира" рухнула, он не может выполнить ключевое обещание, данное нашим гражданам.

Во-вторых, Пашинян говорит, что при отсутствии начальника Генштаба, наличии некомпетентного министра обороны, безответственного главкома нас ждет новая война.

Я склоняюсь к тому, что правительство РА шантажируя войной готовит общество к новым, большим уступкам, но не исключаю, что на каком-то этапе Армения получит и новые потери, и новую войну", - резюмировал Пашинян.

Отметим, что накануне, премьер РА отметил, что на все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой. Премьер-министр в этой связи отметил, что трехстороннее заявление устанавливает правовую обязанность Азербайджана и Армении достичь открытия коммуникаций. Он обвинил Азербайджан в нежелании открывать коммуникации.

Пашинян привел два случая, когда была достигнута предварительная договоренность о проведении заседания комиссии по вопросам делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы, и в обоих случаях Баку либо отказался, либо потребовал отложить ее проведение. То же самое касается и транспортных коммуникаций. "Азербайджан создает видимость, будто Армения противится разблокированию транспортных коммуникаций, чем нарушает положения трехстороннего заявления", - сказал Пашинян, добавив, что своими попытками Баку пытается создать видимость, будто Армения не хочет выполнять обязательства по трехстороннему заявлению, и, тем самым, легитимизировать новую войну против Армении и Карабаха.