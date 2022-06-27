Понедельник, 27 Июня 2022 21:18

АрмИнфо. Ответы премьер-министра Армении на вопросы СМИ и представителей гражданского общества бойкотируют те средства массовой информации, которые в последнее время развернули широкую кампанию по бойкоту освещения деятельности правительства. Об этом в понедельник в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что те же СМИ могут бойкотировать и возможную пресс­конференцию премьера, а причины всегда найдутся. <Хотел бы напомнить, что в ходе досрочных парламентских выборов политические лидеры этих СМИ бойкотировали дискуссии в прямом эфире>, - сказал Пашинян, добавив, что не видел в этих СМИ осуждающие заявления о том, почему эти лидеры не участвуют в политических дискуссиях перед общественностью.

Пашинян выразил удивление позицией радиостанции <Азатутюн>, которая во время одной из пресс-конференций выражала недовольство тем, почему данному СМИ не была предоставлена возможность задать вопрос. <Но на всех пресс-конференциях все вопросы озвучиваются. И вообще, что это за тема? Если средства массовой информации желают пресс-конференции, пусть обратятся в пресс-службу правительства, объяснят в чем проблема, и пресс- служба обсудит это и ответит>, - сказал премьер, добавив, что пресс- конференция - это не самоцель, а возможность пообщаться с общественностью, и сейчас мы общаемся с общественностью>, - сказал глава правительства.

Отметим, что около 40 СМИ Армении, в том числе, радио <Азатутюн>, <Фактор ТВ>, <Терт. ам> выступили с заявлением, в котором заявили о бойкоте сегодняшних вопросов премьер-министру. К бойкоту подключилось и АрмИнфо, считая, что формат ответов на вопросы, выбранный Николом Пашиняном, совершенно не отвечает злобе дня. И непонятно, на чем основывается отбор вопросов премьеру. Если Пашиняну надо серьезно готовиться к вопросам, имеющим международную внешнеполитическую направленность, то было бы верно найти иной формат выступления. Но называть данный формат беседы с представительницей госканала, в течение которой озвучиваются вопросы других СМИ, свободным общением с прессой никак не назовешь.