Понедельник, 27 Июня 2022 19:11

АрмИнфо.Прискорбно, что спустя более полутора лет после прекращения огня Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха, а воинственная риторика, к сожалению, стала неотъемлемой частью азербайджанского руководства.

Об этом 27 июня в Афинах на совместной с министром иностранных дел Греции Никасом Дендиасом пресс-конференции заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

<Я подробно представил коллеге ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, позицию Армении в отношении процессов, направленных на установление регионального мира и стабильности, переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Я коснулся работы комиссий по разблокированию экономических и транспортных связей, по делимитации и демаркации границ, а также процесса всеобъемлющего мирного соглашения с Азербайджаном. Я подчеркнул ключевую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Армения ценит позицию Греции в поддержку урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - заявил Арарат Мирзоян.

Он выразил признательность Никосу Дендиасу, который во время 44-дневной войны посетил Армению и выразил поддержку греческого

народа в этот критический период. <Мы никогда не забудем этот жест, подобающий стратегическому партнеру. Прискорбно, что спустя более

полутора лет после прекращения огня Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха, а воинственная риторика, к сожалению, стала неотъемлемой частью азербайджанского руководства. В нарушение международного гуманитарного права Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, а судьба сотен пропавших без вести, в том числе, десятков насильственно пропавших без вести, остается нерешенной. Все цивилизованные страны мира, повторяю, все цивилизованные страны, используя все возможные возможности, должны поддерживать, призывать и настаивать на том, чтобы Азербайджан вернул всех наших пленных>, - заявил глава МИД Армении.

Арарат Мирзоян также подчеркнул, что на протяжении своей тысячелетней истории армянский народ создал величественные храмы,

монументы и памятники, являющиеся неотъемлемой частью культурного наследия всего человечества. <Сегодня, к сожалению, часть этого наследия находится под угрозой исчезновения. Из-за официальной политики азербайджанских властей осквернены армянские церкви, разрушены памятники со следами армянства на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. В отличие от многих других подобных неприемлемых случаев, мы не можем утверждать, что мир молчит, мир действительно говорит. Яркий тому пример тому - решение Суда ООН от декабря 2021 года о введении срочных мер, обязывающие Азербайджан прекратить эту политику. Мы ожидаем четкой и целенаправленной реакции международного сообщества на это поведение, подчеркивая безотлагательность вовлечения соответствующих международных организаций в Нагорный Карабах, особенно миссии ЮНЕСКО по установлению фактов, что станет важным шагом в сохранения этого наследия. И, конечно же, хочу еще раз подчеркнуть, что мир - это наш принцип, наша политика и наша стратегия. Мы действительно стремимся построить мирный, безопасный, стабильный Южный Кавказ, надеемся, что наш сосед прекратит свои устремления, проявит более конструктивную позицию по всем вопросам>, - сказал глава МИД Армении.

Он добавил, что в быстро меняющемся мире все большее значение приобретает реализация транспортно-коммуникационных программ, являющихся кровеносными сосудами современной экономики. <В связи с этим мы подписываем многостороннее соглашение о создании международного транспортно-логистического коридора от Персидского залива до Черного моря. Я думаю, что вместе с заинтересованными сторонами мы можем работать более интенсивно, чтобы успешно завершить это направление. Мы также обменялись мнениями по вопросам, касающимся сотрудничества Армения-ЕС и <Восточного партнерства>. Мы оба подчеркнули, что дорожная карта по реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС предоставляет большие возможности для углубления двустороннего сотрудничества>, - заключил министр иностранных дел Армении.