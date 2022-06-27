Понедельник, 27 Июня 2022 18:59

АрмИнфо.В соответствии с Распоряжением Президента Сердара Бердымухамедова с 27 июня по 1 июля 2022 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел В.Хаджиевым находится с визитом в Социалистической Республике Вьетнам для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и градостроительной сферах.

Сегодня, в здании МИД Вьетнама состоялась встреча туркменской делегации с первым заместителем министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Минь Ву.

В ходе встречи стороны отметили приверженность развитию конструктивных взаимовыгодных отношений между двумя странами. В этой связи была подчеркнута важность взаимной поддержки кандидатур в различные выборные органы при международных организациях. Также отмечена важная роль осуществления межгосударственных визитов, в частности обмен высокопоставленными делегациями, активизация контактов между внешнеполитическими ведомствами.

Стороны выразили заинересованность в активизации взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран. В этой связи, было высказано предложение обменяться торгово-экономическими делегациями с целью ознакомления и изучения перспектив развития отношений, а также инициировать деятельность туркмено-вьетнамского Делового Совета.

Также отмечена приверженность сторон развитию сотрудничества в области культуры, образования, науки, спорта и туризма.