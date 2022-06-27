АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
11:00-15:00 собственные дома 77-106 на 26-ой улице Нор Ареша; собственные дома на 3-ем и 4-ом переулках улицы Димитров, собственные дома 1-41 на 5-ом переулке ул. Димитрова;
11:00-17:00 жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилого дома 19 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 13 на улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, 12 на улице Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 6-22 на улице Ахбюра Сероба и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Армавирской области:
10:00-12:00 села Айтах, Ферик и Цахакаландж;
11:00-17:00 село Аршалуйс;
в Араратской области:
10:00-13:00 частично село Ерасх;
10:30-14:30 частично село Абовян;
10:30-16:00 частично село Мхчян;
в Котайкской области:
10։30-16։30 село Кахси, мельница, бензаозаправочная станция, семеноводство, собственник “Гаяне Овакимян”, автотехобслуживание, насосная станция, частично село Солак, село Лернанист, цех по обработке камня, компания “Вивасел-МТС”;
11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;
в Ширакской области:
11:00-15:00 Аниаван (станция ‘Ани”), села Анипемза и Сарнахбюр в Анийском регионе;
в Тавушской области:
11:00-14:00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;
в Сюникской области:
10:30-16:30 частично улицы Галстян, Сагяна, Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис; частично село Веришен.