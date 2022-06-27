Понедельник, 27 Июня 2022 18:26

АрмИнфо. В Армении 27 июня запущена платформа <Рост и восстановление во имя усиления Армении, переоснащения и процветания>, направленная на развитие <зеленой экономики>. Об этом говорится в сообщении правительства республики.

Согласно источнику, в обсуждениях под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна по платформе, запущенной кабмином страны в сотрудничестве с Всемирным банком, Европейским Союзом и Программой развития ООН, приняли участие региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, глава представительства ЕС в Ереване Адреа Викторин, посол Швеции в Армении Патрик Свенссон, постоянный представитель ПРООН в Армении Натия Нацвлишвили, министр экономики Ваан Керобян и другие ответственные лица.

Целью платформы является объединение усилий и оптимизация инвестиционных инициатив для перехода Армении к <зеленой экономике>.

Сегодняшнее мероприятие было первым в серии совместных тематических обсуждений, в ходе которых были выдвинуты идеи для изучения глобальных изменений, которые имеют ключевое значение для повышения устойчивости к изменению климата.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство Армении высоко оценивает подобные инициативы, что нашло свое отражение в программе кабмина на 2021-2026 годы. <В этой программе мы предусматриваем ряд мер - от роста удельного веса <зеленой энергетики> до продвижения альтернативных транспортных средств, внедрения сопутствующей инфраструктуры и других необходимых работ>, - сказал вице-премьер, добавив, что этот процесс осуществляется при активном участии международных партнеров, частного сектора, гражданского общества и научных кругов.

По словам регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса, платформа <Зеленая Армения> поможет республике в совершении перехода к устойчивой экономике. <Переход к <зеленой экономике> может стать стимулом для экономики Армении, но необходимо будет в сотрудничестве с частным сектором и международными партнерами становить приоритеты, реализовать политику и программы, которые являются низкоуглеродными, ресурсоэффективными и соответствуют экологическим нормам", - сказал он.

По словам посла ЕС Андреа Викторин, <зеленая повестка, которая считается одним из приоритетов ЕС подразумевает гораздо больше, чем сокращение выбросов. <Это подразумевает системные изменения в экономике, обществе и отраслях. В случае с Арменией такая возможность очевидна. Более <зеленая экономика> не только улучшит качество жизни армянского народа, но и будет способствовать устойчивому росту и созданию новых рабочих мест>, - сказала она.

По словам постоянного представителя ПРООН в Армении Натии Нацвлишвили, сделать экономику Армении более экологичной - это правильная политика в эти трудные времена, она может стать основой для обеспечения инклюзивного перехода к устойчивой, безвредной для климата, справедливой экономике, способной свести к минимуму потенциальные проблемы, которые могут затронуть население и общины. Она подтвердила готовность ПРООН объединить усилия с ЕС, Всемирным банком и другими партнерами, чтобы помочь правительству Армении обеспечить трансформацию <в зеленую экономику> в стратегическом процессе, способствуя экономическому росту, человеческому развитию и уникальному природному капиталу страны.

В ходе обсуждений были представлены видения правительства Армении по переходу к <зеленой экономике>. Вице-премьер высоко оценил усилия и готовность партнеров и заинтересованных сторон объединить свои знания, опыт и ресурсы для устойчивого роста страны посредством платформы <Зеленая Армения>.