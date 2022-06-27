Понедельник, 27 Июня 2022 18:25

АрмИнфо. Если Армения будет и дальше тянуть время в вопросе делимитации границ, то пожалеет об этом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиевы, выступая 26 июня перед военнослужащими сил спецназа на церемонии открытия новой воинской части в Кяльбаджаре (Карвачар - ред.).

"Если реваншистские силы Армении поднимут голову, то должны знать, что их ждет", - пригрозил он.

Алиев отметил, что формирование новых военных структур активно продолжается и планируется создание новых частей сил спецназа.

"Если Армения вновь будет затягивать время в деле делимитации границ, то пожалеет об этом", - сказал он, отметив, что на границе с Арменией строятся новые части и посты ВС Азербайджана, передает Turan.

Примечательно, что пока Армения пропагандирует так называемую "эпоху мира" в регионе, Азербайджана продолжает активно вооружаться.