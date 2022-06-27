Понедельник, 27 Июня 2022 18:22

АрмИнфо.Ремонт поврежденного участка дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, соединяющая Грузию с Россией, может занять около 7-10 дней.

Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, Минрегионального развития страны уже приступило к ремонту поврежденного во время стихийного бедствия участка военной грузинской дороги.

"Представители соответствующих служб Дорожного департамента находятся на месте, принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления дороги", - сообщили в Дорожном департаменте, отметив, что повреждено около 80 метров дорожного полотна на 136 км (нейтральная зона) трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс Ранее, посольство Армении в Грузии сообщило, что из-за обильных осадков 26 июня река Терек вышла из берегов, повредив участок дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. "В результате этого проезд всех видов транспортных средств по данному участку запрещен", - добавили в посольстве.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а транспортно-пропускной пункт "Казбеги" - "Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Отметим, что армянские производители уже сообщают об огромных убытках, которые понесут хозяйства из-за этого форс-мажорного закрытия дороги. Заметим, что в Армении уже начался сезон поставок абрикосов на российский рынок, и из-за закрытия дороги экспортеры уже приостановили сбор абрикосов для их дальнейшего вывоза в РФ. Более того, СМИ пишут, что пересекшие грузинскую границу армянские фуры уже возвращаются обратно в Армению.