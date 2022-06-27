Понедельник, 27 Июня 2022 18:14

АрмИнфо.В рамках традиционной программы <Ереванские премьеры> международного кинофестиваля <Золотой абрикос> жителям и гостям столицы представиться возможность посмотреть картины, удостоившихся наград на престижных международных кинофестивалях.

В частности, откроет программу драма испанского режиссера Карлы Симон Пипо <Алькаррас>, получившая <Золотого медведя> на 72-м Берлинском международном кинофестивале. Картина повествует об одной семье, которая каждый год проводит лето в небольшой испанской деревне Алькаррас, где в своем саду собирает урожай персиков. Однако этот урожай может оказаться последним, поскольку внезапно семья узнает, что юридически данная земля им не принадлежит.

Еще одна картина, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, вошла в программу <Ереванские премьеры> - фильм <Римини> австрийского режиссера Ульриха Зайдля. В центре фильма некогда успешный эстрадный певец Ричи Браво. Сейчас стареющая поп-звезда зарабатывает на жизнь редкими концертами в курортном Римини. Однако жизнь его внезапно меняется с появлением дочери, которая требует денежную компенсацию за годы отсутствия.

Обладатель <Тигра> на Роттердамском кинофестивале фильм <Еами> режиссера Пас Энсина также будет представлен на <Золотом абрикосе>. Стоит отметить, что это первый фильм в новейшей истории кинематографа Парагвая, который получил мировое признание. Режиссер рассказывает историю жизни девочки по имени Еами, родители которой были убиты во время захвата земель пришельцами. Она из племени айорео, обитающего в лесах Парагвая и Боливии, которым приходится противостоять нашествию со стороны урбанистической цивилизации, нацеленной на вырубку лесов.

Еще одна картина, которая была удостоена приза зрительских симпатий международного фестиваля документального кино Visions du Reel в Ньоне (Швейцария) а также отмечена лучшая работа монтажера на американском фестивале независимого кино <Сандэнс> - <Огонь любви> Сары Доса. Фильм снят о семейной паре-вулканологах, которые положили начало беспрцедентным исследованиям, что позволило спасти множество жизней, однако сами ученные погибли во время вулканического взрыва.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> пройдет с 10 по 17 июля при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Мэрии Еревана.

Впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> состоялся в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был

основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов.

Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др.