Понедельник, 27 Июня 2022 18:03

АрмИнфо.В Высшем судебном совете Армении сформирована рабочая группа по изучению записи разговора между бывшим и нынешним руководителями ВСС Рубеном Вардазаряном и Гагиком Джангиряном. Об этом 27 июня журналистам заявил член ВСС Давид Хачатурян.

По его словам, рабочая группа состоит из пяти членов. Группа намерена изучить запись и дать объективную и адекватную оценку выражениям и мнениям, которые в ней зафиксированы. По этой причине Хачатурян пока отказался давать оценку этому разговору. Он отметил, что ВСС обратился к Вардазаряну с призывом предоставить группе полную и не смонтированную запись разговора. <Вардазарян сообщил, что еще не получил нашего письма, когда получит и даст официальный ответ, мы со своей стороны также ответим>, - подчеркнул Хачатурян, добавив, что версии всех сторон, в том числе, самого Вардазаряна, Джангиряна и адвокатов имеют право на жизнь. В этой связи, Хачатурян куказал на важность проведения полноценного расследования. По его данным, в правоохранительных органах готовятся материалы, и призвал дождаться результатов расследования.

Напомним, что 20 июня председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян, полномочия которого к этому сроку еще не были

приостановлены, опубликовал запись разговора с исполняющим обязанности председателя ВСС Гагиком Джангиряном, заявив, что ему

взамен на прекращение преследования предложили уйти с поста председателя ВСС. Он также отметил, что предложение было сделано от имени премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Перед публикацией записи Вардазарян подчеркнул, что если с ним или членами его семьи что-то случится, виновных можно будет найти легко.