Понедельник, 27 Июня 2022 18:01

АрмИнфо. Случай, произошедший в Апаране, не может не вызывать сожаления. Об этом в понедельник журналистам заявил депутат Национального собрания Армении от правящей фракции <Гражданский договор> Матевос Асатрян, с именем которого ряд армянских СМИ связывают этот инцидент.

Выразив соболезнования родным и близким погибших, депутат отметил, что еще один участник кровавой разборки находится в крайне тяжелом состоянии. Депутат напомнил, что в своей записи в социальных сетях подробно представил все то, о чем был обязан сообщить. Он призвал СМИ не торопиться с событиями, предоставив правоохранительным органам возможность разобраться с деталями инцидента. <Вы - журналисты, а не следователи, пусть каждый занимается своим делом>, - сказал Асатрян, воздержавшись от оценок случившегося, оставив этот вопрос следователям.

Депутат выразил уверенность в том, что лица, которые пошли не этот шаг и которых он лично не знает, не желали этого. <Вряд ли найдется человек, который оправдает эти действия, но давайте дождемся результатов следствия. Я сам заинтересован в том, чтобы вся правда была раскрыта>, - сказал Асатрян, добавив, что его брат пока не допрашивался и не приглашался в следственный орган. Он отметил, что некоторые силы пытаются придать этому инциденту политическую окраску, приписав на первом этапе и его личное участие в разборке. Тем не менее, депутат не опроверг участие своего родственника в этом инциденте.

Напомним, что 19 июня в Нигаване общины Апаран произошла кровавая разборка, в результате которой двое жителей погибли, еще пятеро доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести. Двумя днями ранее дядя убитого в селе Нигаван Амика Микаеляна Авраам Микаелян заявил в беседе с журналистами, что убийства в Нигаване в Апаране организовал Роман Парванян - двоюродный брат заместителя губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна. По его словам, в организации этого убийства принимали участие вице-губернатор Арагацотнской области и двоюродный брат депутата Национального собрания от партии <Гражданский договор> Матевоса Асатряна.

Между тем, другой дядя Амика Микаеляна настаивал на том, что в случившемся не было политического подтекста - ссора произошла на бытовой почве.

Согласно заявлениям Полиции и Следственного комитета, ссора, обернувшаяся жертвами, произошла на бытовой почве. В рамках уголовного дела задержан 32-летний мужчина. Однако оппозиция утверждает, что инцидент имел политический подтекст - в нем якобы участвовали родственники члена правящей парламентской фракции <Гражданский договор> Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотна Роман Парванян, которые атаковали группу молодых людей, оскорбительно высказывавшихся в адрес Никола Пашиняна.