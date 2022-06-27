Понедельник, 27 Июня 2022 18:00

АрмИнфо.Предварительное следствие в СНБ РА по уголовному делу о событиях, имевших место в ночь с 9-10 ноября 2020 года в здании Правительства, здании НС, других объектах и местах государственного значения продолжается. По делу в качестве обвиняемых проходят 25 человек. Об этом сообщил советник генпрокурора РА Гор Абрамян.

По его словам, кроме того, 10 дел в отношении 29 лиц с обвинительным заключением были направлены в суд первой инстанции города Еревана.

"9 лиц по 5 уголовным делам, отправленным в суд, были признаны виновными:

Так, по 1 уголовному делу один человек был приговорен к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет. Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор, которая была отклонена.

Еще по одному делу по ускоренному судебному процессу 2 человека осуждены на 4 года лишения свободы каждый. Защитника подала апелляционную жалобу, которая частично была удовлетворена Апелляционным уголовным судом РА и срок содержания под стражей был сокращен до 2 лет. На указанный судебный акт прокуратурой подана жалоба.

По третьему уголовному делу также по ускоренному судебному процессу обвиняемый приговорен к штрафу в размере 150 000 драмов за незаконное владение автомобилем без цели хищения. По четвертому уголовному делу 3 лица (участники массовых беспорядков) осуждены к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

И по пятому уголовному делу были осуждены 2 человека, один был приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 драмов, другой к 6 годам лишения свободы", - сообщил Абраамян.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября в Ереване прошли массовые акции протеста и беспорядки, в связи с подписанием премьер-министром РА Николом Пашиняном печально известного заявления о прекращению боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта. Этим заявлением, премьер Армении передал Азербайджану 9 районов Нагорного Карабаха.