Понедельник, 27 Июня 2022 17:51

АрмИнфо.За последнюю неделю в Армении было проведено 4 780 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 139 человек (недельный рост в 2.3 раза), выздоровело- 62, скончался - 1.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 178 пациентов (с ростом за неделю на 74,5%).

В общей сложности, в стране было проведено 3 132 461 тест, из коих было выявлено 423 243 случая заражения, выздоровело 412 755 человек, летальных исходов - 8 626.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 012 977 человек, что на 0,2% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 26 июня с.г. в общей сложности в стране получили 2 213 980 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 138 181 граждан. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю достигло 58 283 (с ростом на 1,3% за неделю).

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.