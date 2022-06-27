Понедельник, 27 Июня 2022 17:48

АрмИнфо.После войны, сегодня азербайджанская армия стала еще сильнее - и с точки зрения снабжения, и с точки зрения боеспособности. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время своего выступления на торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в рамках визита в Кяльбаджарский район (Карвачарский район - ред.).

"Поэтому мы и впредь будем предпринимать серьезные шаги для развития нашей армии. Подписаны новые контракты на закупку самого современного оружия. Эти контракты уже выполняются, в Азербайджан завозятся и будут завозиться новое оружие, самая современная техника", - отметил глава государства.

Как ранее сообщало АрмИнфо, расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность в 2022 году будут увеличены.

Согласно законопроекту о госбюджете АР, расходы на оборону и национальную безопасность увеличатся с 4 489 892 429 до 5 084 759 665 манатов. 2 164 704 591 манат будет выделено для сил обороны, 295 006 782 маната - для национальной безопасности, 433 205 951 манат - для пограничной службы, 4 680 977 манат - для прикладных исследований в области обороны и национальной безопасности, 2 187 161 364 маната - для других видов деятельности, связанных с обороной и национальной безопасностью. Из 2 187 161 364 манатов, выделяемых на другие виды деятельности, связанные с обороной и национальной безопасностью, на расходы по специальным оборонным проектам и мероприятиям будет направлено 2 180 442 500 манатов.

Примечательно, что пока Армения пропагандирует так называемую "эпоху мира" в регионе, Азербайджана продолжает активно вооружаться.