Понедельник, 27 Июня 2022 12:35

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) Армении выявила попытку контрабандного провоза крупной партии наркотиков с задействованием почтового оператора - компании <Айпост> (<Армпочта>). Об этом сообщает пресс-служба СНБ республики.

<20 июня сотрудники СНБ обнаружили между стенок картонной коробки, отправленной гражданином Ирана Б.З. в Австралию, особо крупную партию наркотиков типа <опиум> массой 3025,76 граммов. В тот же день в рамках возбужденного уголовного дела гражданин Ирана был обнаружен на пограничном переходе <Мегри> на армяно- иранской границе, где был задержан>, - говорится в сообщении СНБ.

В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что последний, достигнув предварительной договоренности с другим гражданином Ирана, пытался переправить из Армении особо крупную партию наркотиков, но преступление по независящим от них обстоятельствам не было доведено до конца, так как было предотвращено сотрудниками СНБ Армении.

<Следствие по данному делу продолжается, проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего, а также всего круга лиц, причастных к преступной схеме. Уголовный кодекс Армении предусматривает до 12 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков в крупном размере>, - говорится в сообщении СНБ.