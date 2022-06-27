Понедельник, 27 Июня 2022 12:34

АрмИнфо. Представители властей Азербайджана пытали и бесчеловечно обращались и продолжают эту практику в отношении армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Баку в нарушение международных обязательств. Об этом говорится в послании Защитника прав человека РА Кристине Григорян по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток.

По ее словам, несмотря на хорошо развитую международную и национальную правовую и институциональную системы, современные конфликты и боевые действия создают еще большие и неустраненные риски преступлений пыток и жестокого обращения.

В подтверждение вышесказанного Григорян напомнила, что в ходе 44-дневной Арцахской войны были зафиксированы многочисленные задокументированные факты, когда многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам и другим формам бесчеловечного обращения со стороны азербайджанских вооруженных сил.

"В связи с этим запоздалая оценка со стороны международного права или ее полное отсутствие несет в себе серьезный риск нормализации таких преступлений в контексте других конфликтов. К сожалению, запоздалые выводы стоят человеческих жизней и искаженных судеб.

Являясь национальным механизмом предотвращения всех форм пыток и жестокого обращения, Защитник прав человека всегда поднимал вопросы внутренней политики и практики на местах, аргументируя это ежегодными и внеочередными отчетами и заявлениями", - сказала Омбудсмен РА.

Григорян вновь подчеркнула необходимость принятия государством конкретных мер по оперативному и адекватному реагированию на случаи применения пыток, привлечению виновных к ответственности в результате эффективного расследования и эффективного предотвращения пыток в стране, включая предоставление индивидуальных психологических, социальных и реабилитационных услуг жертвам пыток и их семьям.

"С этой точки зрения в нашей стране остаются несовершенными механизмы возмещения морального вреда, причиненного нарушением абсолютного права не подвергаться пыткам и иному бесчеловечному обращению", - подытожила ЗПЧ РА.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.