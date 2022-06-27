Понедельник, 27 Июня 2022 11:32

АрмИнфо. Из-за обильных осадков 26 июня река Терги/Терек вышла из берегов, повредив участок дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, из-за паводка частичные повреждения зафиксированы на 136-ом км (нейтральная зона) участка автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

"В результате этого проезд всех видов транспортных средств по данному участку запрещен. Посольство Республики Армения в Грузии находится в постоянном контакте с соответствующими грузинскими структурами и выступит с заявлением относительно возможных сроков открытия дороги", - говорится в сообщении посольства РА в Грузии. Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на МЧС РА и МСЧ РФ по Северной Осетии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 года до особого распоряжения. Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия- Алания настоятельное рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой. Управление настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении", - сообщали ведомства.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а транспортнопропускной пункт "Казбеги" - "Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.