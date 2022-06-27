Понедельник, 27 Июня 2022 11:14

АрмИнфо.Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе. Об этом заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов на первой трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана в Баку.

"В настоящее время в свете растущих угроз глобальной безопасности наше сотрудничество приобретает большое значение. Крайне актуально, чтобы мы рассмотрели наши трехсторонние отношения на этом уровне. Одной из значимых сфер, в которых наши страны будут более тесно взаимодействовать, являются транспортные коридоры в регионе", - сказал он.