Понедельник, 27 Июня 2022 11:12

АрмИнфо.Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Отметим, что согласно заявлению Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, со вчерашнего дня движение от Владикавказа до Верхнего Ларса запрещено из-за погодных условий на территории Грузии. <В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 года до особого распоряжения. Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельное рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой. Управление настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией, а транспортно­пропускной пункт <Казбеги> - <Верхний Ларс> - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.