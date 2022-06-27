Понедельник, 27 Июня 2022 11:11

АрмИнфо. У Турции нет вражды с Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном. Как передает РИА Новости, об этом заявил Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

<У Турции была вечная вражда с Арменией? Нет... В настоящее время мы переживаем процесс быстрой нормализации отношений с Арменией. Нужно, решив проблемы, двигаться вперед>, - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией. Следующая встреча состоялась 24 февраля в Вене.