Понедельник, 27 Июня 2022 11:11

АрмИнфо.В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Как отмечает источник, землетрясение произошло 27 июня в 07:49 утра в 13 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области. В эпицентре сила подземных толчков составила 5 баллов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Тавшут, Казанчи, Ашоцк, Мусаелян Ширакской области, Пагахбюр, Мецаван, Дзорамут Лорийской области силой в 4 балла, а также в городах Ташир и Ванадзор силой в 3 балла.