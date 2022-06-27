|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
|Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
|Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
|Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
|Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
|Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
|Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
|Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
|Родные и близкие убитых в Апаране требуют наказания виновных
|В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
|В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян согласился с Алиевым : Трёхстороннее заявление от 9 ноября не реализовано в полной мере и армянские военнопленные все еще удерживаются со стороны Баку
|DAAD увеличит количество мест стипендиатов для Армении
|Армянский адвокат сигнализирует о преступном бездействии правоохранителей, в результате чего узбекская компания может лишиться $124 тыс.
|Ереван принимает II международный фестиваль современной хореографии SUMMEET
|Лавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитации
|Деятельность МГ ОБСЕ не была на повестке переговоров глав МИД России и Азербайджана в Баку
|<Гражданский договор> представила своих кандидатов на выборах в ОМС
|В Минске состоится встреча генпрокуроров России, Азербайджана и Армении
|ANCA: Несмотря на продолжающуюся агрессию Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, Байден в очередной раз заморозил действие 907 поправки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Лавров: Трёхсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе делает определённый прогресс
|Востоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
|Президент Азербайджана заверяет: Азербайджанское предложение по началу работы над мирным договором пока остается без ответа
|Прогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нет
|Эффективное выполнение поставленных перед СНБ РА задач потребовало дополнительное финансирование в размере около 1 млрд драмов
|Сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна претендовал на покупку российских активов McDonalds
|Омбудсмен Армении раскритиковала международную реакцию на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими во время 44-дневной войны
|Мы заинтересованы в благоприятной ситуации для людей, проживающих в Нагорном Карабахе: председатель Федерального Совета Австрии
|Состоялись политические консультации между МИДами Tуркменистана и Cаудовской Aравии
|Национальная сборная Армении сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
|Представители Движения сопротивления посетили Нагорный Карабах
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий Рубена Вардазаряна
|Мэрия Еревана: С 27 июня временно будет закрыт проезд по участки дороги от проспекта Комитаса в сторону проспекта Азатутюн
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
|Президент РА: Высказывание "Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана" - лишает возможности маневрировать
|Франция заинтересована армянскими стартапами
|Армения установила безвизовый режим для Эквадора
|Вашингтон предоставит Еревану грант в размере $120 млн. на укрепление демократии и экономической стабильности
|В Гюмри будет построен армяно-индийский культурный центр
|Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Aфганистану
|Байден предложил кандидатуру экс-временного поверенного США в Украине на пост посла в Армении
|Главы МИД Армении и Катара подчеркивают важность активизации политического диалога между двумя странами.
|Взгляд из Москвы: В вопросе нормализации отношений с Турцией Еревану давно пора избавляться от иллюзий
|Посол Индии: Армянское общество не любит насилие и знакомо с идеями йоги
|Дипломат: В отсутствие статуса у Арцаха лишены смысла сами разговоры о гарантиях безопасности арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении стартует Международный летний фестиваль современного танца
|В Армении участники акции протеста потребовали прекратить деятельность американских биолабораторий
|Мария Захарова прокомментировала убийство армянского военнослужащего ВС Азербайджана 19 июня
|Армянский депутат: СЕ и ПАСЕ должны высказаться по части пропагандирования на госуровне в Азербайджане языка ненависти, расизмом и ксенофобии в отношении армян
|Мария Захарова усомнилась в искренности Карен Донфрид по части высказываний о заинтересованности США в работе с Россией в рамках МГ ОБСЕ
|В Армении стартовала совместная программа Стокгольмской школы экономики и школы Матена
|ACBA Leasing провел ребрендинг и намерен в ближайшие 2 года удвоить лизинговый портфель
|Читать больше
АрмИнфо.Гуманитарный груз, направленный из Туркменистана в Афганистан в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим на днях в афганских провинциях Хост и Пактика, прибыл сегодня в Кабул.
Данная акция осуществлена в соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана, который незамедлительно откликнулся на постигшую братский народ природную катастрофу.
Туркменистаном направлено 24 тн 700 кг груза, в том числе продовольствие, медикаменты, средства гигиены, бытовые товары первой необходимости.
Отправка гуманитарной помощи афганскому народу является одной из составных частей в деле осуществления системной комплексной поддержки Афганистана со стороны туркменского государства на протяжении многих лет.
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|СНБ Армении выявила попытку контрабандного провоза свыше 3 кг наркотиков
|Омбудсмен Армении: Многие армяне подверглись пыткам, внесудебным расправам бесчеловечному обращению со стороны азербайджанских ВС
|Посольство Армении: Из-за разлива реки Терек поврежден участок дороги Мцхета- Степанцминда-Ларс
|Байрамов: Новой целью Азербайджана является достижение стабильности в регионе
|Ереван: Армянская сторона вновь подтверждает свою готовность и приверженность установлению мира и стабильности в регионе
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех типов транспортных средств
|Представитель президента Турции считает, что у Анкары нет вражды с Ереваном
|В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Aфганистану
|Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении ранее работала в Украине - эксперт
|Деятельность Фонда <Айастан> исключает какую-либо политическую направленность - президент
|Родные и близкие убитых в Апаране требуют наказания виновных
|В Армении обезврежена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной миграцией - СНБ
|В Минске состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Армении, России и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мирзоян согласился с Алиевым : Трёхстороннее заявление от 9 ноября не реализовано в полной мере и армянские военнопленные все еще удерживаются со стороны Баку
|DAAD увеличит количество мест стипендиатов для Армении
|Армянский адвокат сигнализирует о преступном бездействии правоохранителей, в результате чего узбекская компания может лишиться $124 тыс.
|Ереван принимает II международный фестиваль современной хореографии SUMMEET
|Лавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитации
|Деятельность МГ ОБСЕ не была на повестке переговоров глав МИД России и Азербайджана в Баку
|<Гражданский договор> представила своих кандидатов на выборах в ОМС
|В Минске состоится встреча генпрокуроров России, Азербайджана и Армении
|ANCA: Несмотря на продолжающуюся агрессию Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, Байден в очередной раз заморозил действие 907 поправки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Лавров: Трёхсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе делает определённый прогресс
|Востоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
|Президент Азербайджана заверяет: Азербайджанское предложение по началу работы над мирным договором пока остается без ответа
|Прогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нет
|Эффективное выполнение поставленных перед СНБ РА задач потребовало дополнительное финансирование в размере около 1 млрд драмов
|Сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна претендовал на покупку российских активов McDonalds
|Омбудсмен Армении раскритиковала международную реакцию на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими во время 44-дневной войны
|Мы заинтересованы в благоприятной ситуации для людей, проживающих в Нагорном Карабахе: председатель Федерального Совета Австрии
|Состоялись политические консультации между МИДами Tуркменистана и Cаудовской Aравии
|Национальная сборная Армении сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
|Представители Движения сопротивления посетили Нагорный Карабах
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий Рубена Вардазаряна
|Мэрия Еревана: С 27 июня временно будет закрыт проезд по участки дороги от проспекта Комитаса в сторону проспекта Азатутюн
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
|Президент РА: Высказывание "Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана" - лишает возможности маневрировать
|Франция заинтересована армянскими стартапами
|Армения установила безвизовый режим для Эквадора
|Вашингтон предоставит Еревану грант в размере $120 млн. на укрепление демократии и экономической стабильности
|В Гюмри будет построен армяно-индийский культурный центр
|Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Aфганистану
|Байден предложил кандидатуру экс-временного поверенного США в Украине на пост посла в Армении
|Главы МИД Армении и Катара подчеркивают важность активизации политического диалога между двумя странами.
|Взгляд из Москвы: В вопросе нормализации отношений с Турцией Еревану давно пора избавляться от иллюзий
|Посол Индии: Армянское общество не любит насилие и знакомо с идеями йоги
|Дипломат: В отсутствие статуса у Арцаха лишены смысла сами разговоры о гарантиях безопасности арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении стартует Международный летний фестиваль современного танца
|В Армении участники акции протеста потребовали прекратить деятельность американских биолабораторий
|Мария Захарова прокомментировала убийство армянского военнослужащего ВС Азербайджана 19 июня
|Армянский депутат: СЕ и ПАСЕ должны высказаться по части пропагандирования на госуровне в Азербайджане языка ненависти, расизмом и ксенофобии в отношении армян
|Мария Захарова усомнилась в искренности Карен Донфрид по части высказываний о заинтересованности США в работе с Россией в рамках МГ ОБСЕ
|В Армении стартовала совместная программа Стокгольмской школы экономики и школы Матена
|ACBA Leasing провел ребрендинг и намерен в ближайшие 2 года удвоить лизинговый портфель
|Читать больше
|Прогноз: Баку попытается заключить мирное соглашение с Ереваном без МГ ОБСЕ
|Востоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
|Прогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нет
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
|Читать больше
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта