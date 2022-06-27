Понедельник, 27 Июня 2022 11:01

АрмИнфо.Гуманитарный груз, направленный из Туркменистана в Афганистан в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим на днях в афганских провинциях Хост и Пактика, прибыл сегодня в Кабул.

Данная акция осуществлена в соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана, который незамедлительно откликнулся на постигшую братский народ природную катастрофу.

Туркменистаном направлено 24 тн 700 кг груза, в том числе продовольствие, медикаменты, средства гигиены, бытовые товары первой необходимости.

Отправка гуманитарной помощи афганскому народу является одной из составных частей в деле осуществления системной комплексной поддержки Афганистана со стороны туркменского государства на протяжении многих лет.