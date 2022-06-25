Суббота, 25 Июня 2022 19:01

АрмИнфо. Нет никакой проблемы в том, что новый посол США в Армении Кристина Квин ранее осуществляла свою дипломатическую службу в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал американист, политолог Сурен Саркисян.

<Многие усматривают связь назначения нового посла с ее дипслужбой в Украине, но я не вижу здесь проблемы. Бывший посол США в Армении Мари Йованович позднее отправилась продолжать свою карьеру дипломата в Украину. Нынешний посол Линн Трейси до приезда в Армению служила в Пакистане. Я не думаю, что это то обстоятельство, на котором следует строить теорию заговора>, - отметил политолог.

Он сообщил, что из частных бесед узнал, что новый посол США в Армении Кристина Квин является хорошо подготовленным, профессиональным карьерным дипломатом, чего не скажешь о после Армении в Вашингтоне. Она работала в Государственном департаменте

по европейским делам, Совете Безопасности и в ряде зарубежных стран. <Новый посол - один из дипломатов поколения после холодной войны, у нее блестящее представление о регионе и его истории. Квин родилась во Фресно, где проживает большое количество армян, получила серьезное

военное образование в Occidental College, где учился и Барак Обама. Скорее всего, она прибудет в Ереван в сентябре-октябре после того, как ее кандидатура будет одобрена Сенатом>, - написал американист.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатуру бывшего посла страны в Украине Кристины Квин (Kristina Kvien) на пост Чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов в Армении. Кристина Квин в настоящее время работает временной поверенной в делах США в Украине, занимая этот пост с января 2020 года. До отправки в Украину, с 2016 по 2019 годы, была заместителем посла США во Франции, а также советником посольства по экономическим вопросам.

Срок пребывания нынешней главы дипмиссии США в Ереване Линн Трейси вскоре закончится. Она была назначена на этот пост в феврале 2019 года.