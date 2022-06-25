Суббота, 25 Июня 2022 18:59

АрмИнфо. 25 июня в Ереване под председательством президента Армении, председателя Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан> Ваагна Хачатуряна состоялось очередное заседание Совета попечителей Фонда. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В своем выступлении глава государства отметил, что Фонд со дня своего основания был и остается важной общенациональной идеей и платформой, вокруг которой обсуждаются и решаются вопросы национально-государственного значения. <Всеармянский фонд <Айастан> по праву считается общеармянской структурой, не имеющей аналогов - ни по своему содержанию, ни по форме организации. Также по этой причине работа каждого из нас, и, в частности, членов Совета попечителей фонда должна быть нацелена на то, чтобы миссия и рейтинг Фонда оставались на высоте>, - сказал президент.

Он подчеркнул, что деятельность Фонда исключает какую-либо политическую направленность, и члены Совета попечителей, а также весь персонал этой общенациональной структуры должны быть вне каких-либо политических спекуляций и гарантировать его прозрачную и подотчетную деятельность. <В этом контексте я надеюсь, что до конца текущего года будут готовы результаты соответствующих исследований Аудиторской палаты>, - сказал президент. Отметим, что помимо президента, в заседании также участвуют премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент Арцаха Араик Арутюнян и другие официальные лица. На заседании был представлен отчет о деятельности Фонда в 2021 году.

Второй президент Армении Роберт Кочарян вышел из состава Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>, о чем 24 июня сообщил координатор офиса экс- президента Баграт Микоян. Причина, по его словам, в том, что фонд в последнее время имеет серьезные проблемы с финансовой прозрачностью, доверием к себе и отчетностью.

Напомним, во время 44-дневной войны фондом <Айастан> со всего мира было собрано 170 млн долларов пожертвований. Большая часть этих средств, около 107 млн долларов (52 млрд. 703 млн. драмов) было перечислено правительству РА, с условием, что эти средства будут направлены на финансирование инфраструктурных, социальных, здравоохранительных программ. Данное обстоятельство вызвало у парламентской оппозиции подозрения в том, что эти средства были использованы нецелевым образом, в связи с чем была создана временная парламентская комиссия, которая расследует эти подозрения.