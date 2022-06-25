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 Суббота, 25 Июня 2022 12:21

Президент Казахстана принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+

Президент Казахстана принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+

АрмИнфо.Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате.

14-й саммит БРИКС на тему «Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития» проходит под председательством Китая.

Приветствуя участников встречи, Глава нашего государства выразил признательность Председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и организацию этого важного мероприятия.

– Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики. Наша страна крайне заинтересована в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил 45 млрд долларов США. При этом, у нас имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем, – подчеркнул Президент.

Говоря о текущем мировом развитии Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью. В частности, он указал на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью.

– За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового – сказал лидер Казахстана.

Глава государства полагает, что эффективное преодоление продовольственного кризиса требует скоординированных международных мер реагирования, как краткосрочного, так и долгосрочного характера.

– Мы готовы внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам, – сказал он.

Другой актуальной задачей требующей решения, Касым-Жомарт Токаев назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводит к сбоям глобальных цепочек поставок.

– Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы «Один пояс – один путь» и Большого Евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия, – заявил Президент.

Наряду с этим лидер Казахстана затронул проблему изменения климата и рассказал о принятых нашей страной обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этом контексте он сообщил о планах по включению атомной энергетики в энергобаланс страны и заявил о приверженности тесному сотрудничеству со странами БРИКС в области технической помощи и наращивания потенциала в борьбе с изменением климата.

В своей речи Глава государства акцентировал внимание на кризисе многосторонности и глобального управления, отметив, что международные институты остаются единственным механизмом в борьбе с мировыми угрозами. Он полагает, что новые виды глобального партнерства должны быть заменены на взаимовыгодный диалог. В частности, Касым-Жомарт Токаев приветствовал концепцию «Сообщества единой судьбы человечества» и инициатив Глобальной безопасности и Глобального развития, выдвинутых Председателем Си Цзиньпином.

Обращаясь к участникам встречи, Президент указал на важность достижения Целей в области устойчивого развития.

– Приветствую энергичные усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по активизации усилий в реализации Повестки дня ООН до 2030 года, в том числе путем созыва Саммита будущего в следующем году. Нам необходимо подтвердить обязательства и никого не оставлять без внимания, в особенности женщин, молодежь, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии, – считает Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества в рамках реализации Повестки дня до 2030 года.

– Мы продолжим решительное продвижение идеи по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью, – сказал Президент.

Резюмируя своем выступление, лидер Казахстана подчеркнул, что в каждом кризисе есть как опасности, так и возможности.

– В этом вопросе все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом – интересы людей превыше всего. Я убежден, что платформа БРИКС+ внесет достойный вклад в эти усилия. Казахстан полон решимости гармонизировать свои национальные интересы с глобальными обязательствами, – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с лидерами Казахстана и Китая в мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Вице-президент Бразилии Амилтон Моурао, Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, Президент Аргентины Альберто Фернандес, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Индонезии Джоко Видодо, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Сенегала Маки Салл, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якуб, Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, Премьер-министр Фиджи Джосайя Вореке Байнимарама.

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