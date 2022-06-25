Суббота, 25 Июня 2022 12:21

АрмИнфо.В Армении выявлена и обезврежена деятельность еще одной преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом сообщает Служба национальной безопасности РА.

Согласно ее данным, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, получен достаточный комплекс доказательств того, что ряд туроператоров, достигнув по предварительной договоренности друг с другом, организовали незаконную миграцию около двух десятков граждан страны в зарубежные страны с использованием фальшивых документов и сведений.

В ходе предварительного следствия были проведены обыски по адресам проживания членов преступной группы, причастных к организации незаконной миграции, в результате чего были обнаружены предметы для изготовления поддельных документов, паспорта граждан, заведомо поддельные документы, необходимые для организации незаконной миграции, другие предметы, предназначенные для совершения преступлений.

В ходе предварительного следствия были установлены личности граждан Армении, незаконно выехавших или пытавшихся выехать с территории республики через туристические фирмы. Упомянутые лица и их родственники описали в своих показаниях действия лиц, замешанных в преступной схеме, представили информацию о сумме переданных или обещанных денег.

Всего по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в отношении троих из них в суд представлено ходатайство об их аресте.

СНБ напоминает , что Уголовный кодекс РА предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет за организацию незаконной миграции и

предупреждает, что Служба продолжит работу по предотвращению таких преступлений и их полному раскрытию.