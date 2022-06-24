Пятница, 24 Июня 2022 17:32

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 базальтовое месторождение Спандаряна, участки 11, 21, 37, 38 в кв. “Ахтанак”, абоненты-жильцы улиц 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-85 на 26-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, 4/3, 4/4, 12 на улице Абовяна, жилой дом 22 на улице Вардананца, абоненты-жильцы жилого дома 11/3 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Н.Шенгавита; жилые дома 66, 68, 70, 72 на улице Ширака, 31, 33, 35 на улице Ширака, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 на 4-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 в кв. ‘Аэрация”, жилой дом 45 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Д.Анхата и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на улице Гр.Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 121/7-138/6 на улице В.Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 31-62/1 на улице Барбюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аршалуйс, Акналич, Тароник и Араташен;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично кварталы 2, “Каяран””, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

10:30-14:30 частично село Мргаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

14:00-15:00 село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։30-16։30 квартал “Ахбюрак”, частные дома Ахбюрака, водохранилище Ахбюрака, квартал “Макраван”, бойня, каменный цех, станция очистки сточных вод и прилегающие территории в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

11:00-16:00 южная часть и УИ учреждение “Артик” города Артик;

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Парз лич в городе Дилижан; село Техут; частично Тбилисское шоссе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Катнарат, Катнахбюр, Урасар и Арманис.