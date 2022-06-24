Пятница, 24 Июня 2022 17:26

АрмИнфо. Азербайджан, нарушая не только свои обязательства по трехсторонней декларации, но и нормы международного гуманитарного права, продолжает незаконно удерживать армянских военнопленных, гражданских лиц, используя их в качестве заложников и инструмента для торга.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, на просьбу прокомментировать заявление президент Азербайджана о том, что спустя полтора года, после подписания трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года оно не реализовано в полной мере, в частности, вопроса о разблокировании региональных транспортных коммуникаций до сих пор не решен.

Мирзоян согласился, что трехстороннее заявление от 9 ноября еще не реализовано в полной мере , напомнив об армянских военнопленных и гражданских лицах, удерживаемых в Баку.

<Это требование к Азербайджану предъявляет не только Армения, но и весь цивилизованный мир.

Более того, Азербайджан, по сути, отрицает один из основных пунктов трехстороннего заявления, утверждая, что Нагорного Карабаха нет, проблемы Нагорного Карабаха нет. Между тем, президент Азербайджана своей подписью в трехстороннем заявлении подтвердил существование нагорно- карабахского субъекта. И пока существует трехстороннее заявление, существование этого вопроса нельзя отрицать>,- сказал он в интервью Радио Свобода.

Глава МИД РА также обратил внимание на тот факт, что свидетельством грубого нарушения первого пункта того же трехстороннего заявления от 9 ноября является факт вторжения ВС Азербайджана в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 24 марта 2022 года, где они продолжают оставаться по сей день.

<Что касается разблокирования региональных транспортных коммуникаций, то мы неоднократно заявляли, что сама Армения очень заинтересована в успехе этого процесса>,- сказал глава МИД Армении.

Вместе с тем, Мирзоян выразил убеждение, что процесс завершился бы гораздо быстрее, если бы не постоянные безосновательные заявления азербайджанских властей о внешне территориальном коридоре, не имеющие ничего общего с договоренностями, достигнутыми в присутствии ряда международных партнеров.

<Справедливости ради надо отметить, что дискуссия по вопросу разблокировки коммуникаций на самом деле проходит в конструктивной атмосфере, надеюсь, что она не провалится из-за непонятных политических интриг и скоро благополучно завершится>,- резюмировал он