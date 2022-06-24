Пятница, 24 Июня 2022 16:52

АрмИнфо. Германская служба академических обменов (DAAD) увеличит число стипендий, предусмотренных для магистров и аспирантов из Армении. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Армении Виктор Рихтер в ходе встречи с министром образования, науки, культуры и спорта РА Ваграмом Думаняном.

Высоко оценив германо-армянское сотрудничество, дипломат подчеркнул, что Германия продолжит сотрудничать с Арменией в образовательной, научной, культурной и спортивной сферах, и готова помочь в плавном прохождении выбранного пути.

Министр Думанян в свою очередь отметил, что есть необходимость в расширении повестки двустороннего отраслевого сотрудничества. В частности, он предложил развить межвузовское сотрудничество посредством реализации учебно- исследовательских программ и программ по обмену студентами, преподавателями, молодыми учеными.

Согласно сообщению пресс-слжубы госведомства, придавая важность углубленному изучению немецкого языка в общеобразовательных школах, в ходе встречи стороны обсудили также возможность вовлечения новых школ в эту программу.

Отметим, что организация DAAD, основанная в 1925 году в Гейдельберге, ныне занимает лидирующие позиции в области международных обменов студентов и ученых.

С момента своего основания DAAD поддержала более 2,1 миллионов как немецких, так и иностранных ученых. Организация по форме является

союзом немецких высших учебных заведений и объединений учащихся. DAAD предоставляет как немецкой, так и иностранной молодежи возможность получить опыт учебы и научных исследований за рубежом/ в Германии. Большая часть стипендий (из порядка 100 000 в год по всему миру) выдается учащимся магистратуры и аспирантам. В фокусе поддержки находятся специалисты с оконченным высшим образованием, поскольку они уже сумели проявить свои академические способности и могут извлечь из стипендии больше пользы, чем студенты начальных курсов.