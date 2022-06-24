Пятница, 24 Июня 2022 16:48

АрмИнфо. Адвокат Арсен Сардарян сигнализирует о преступном бездействии армянских правоохранителей, в результате чего узбекская компания может лишиться 124 тысячи долларов США из-за действий мошенников.

Так, адвокат с сожалением констатировал, что армянские правоохранительные органы не проявили должного усердия при получении сообщения о совершаемом тяжком преступлении, когда промедление дает правонарушителям реальную возможность совершить хищение на сумму, эквивалентную 124 тыс. долларов США.

"Так, обратившаяся к нам узбекская торговая компания заключила договор на поставку сахара с компанией, зарегистрированной в Армении. Согласно вышеуказанному договору она перечислила из Узбекистана в Армению 124 тысячи долларов США.

Однако после этого, сахар не был погружен в оговоренном месте. Более того, оказалось, что поставщик дал фиктивный адрес склада, потом выяснилось, что сайт поставщика тоже подложный, и многие другие люди были обмануты этим сайтом.

Убедившись, что он стал жертвой мошенничества, директор узбекской компании обратился в свой банк за возвратом денег, которые обратились к банку-посреднику, а тот в свою очередь к одному из армянских банков. К счастью, преступники еще не успели обналичить деньги и перевести их на другие счета или иным образом завладеть ими, и деньги были заморожены", - сообщил Сардарян.

При этом адвокат констатировал, что в банках предупредили, что не смогут держать деньги замороженными длительное время, и необходимо возбудить уголовное дело о мошенничестве и принять решение об аресте

счетов.

Сардарян сообщил, что глава узбекской компании прибыл в Армению 20 июня и сразу написал сообщение о преступлении в адрес генерального прокурора РА. "После чего он обратился к нам, в адвокатскую контору.

21.06.2022. было представлено сообщение о преступлении в Следственный комитет РА и в Генеральную прокуратуру РА, к которым были прикреплены обосновывающие преступление материалы - вещественные доказательства", - сообщил адвокат, подчеркнув, что в заявлении было четко указано, что банки в любой день могут разморозить деньги и преступники доведут свое преступление до конца.

Адвокат сообщил что попросил следственный орган незамедлительно возбудить уголовное дело и пригласить главу пострадавшей компании дать показания, чтобы принять необходимые решения.

Однако, по его словам, несмотря на всё вышеизложенное, 22 июня в СК РА сообщили, что материалы и приложенные к нему доказательства отправлены в криминальную полицию, и уже третий день протокол не подписан ни одним ведомством. "Нам сказали, что, вероятно, с нами свяжутся на следующей неделе. И это в условиях, когда на следующей неделе банк может, имея на то право, разморозить счета аферистов, которым ничего не стоит с ними скрыться.

Стиль работы нашей криминальной полиции недопустим. Не исключено, что в будущем государству придется возмещать ущерб, причиненный гражданам Узбекистана из-за халатного бездействия собственных правоохранительных органов", - резюмировал Сардарян.