Пятница, 24 Июня 2022 16:06

АрмИнфо. Второй год подряд в Армении пройдет международный фестиваль современной хореографии SUMMEET, в рамках которого свои проекты представят танцевальные коллективы из Германии, Франции, Нидерландов, России и Армении.

Фестиваль стартует с 24 июня и продлится до 2 июля, охватив не только площадки Еревана, но и сел Лорийской области - Дебета и Дсеха. По словам соорганизатора Фестиваля - председателя ОО <Сарер> Эрны Ревазовы, фестиваль проводится с целью помочь Армении выйти на международную арену современной хореографии и познакомить армянских танцоров, мастеров со всемирно известными хореографами и танцевальными коллективами. Она также подчеркнула, что опыт предыдущего года позволил лучше подготовиться к проведению фестиваля в этом году. Учитывая, что мастер-классы оставляют важный след для развития данного танцевального течения, Ревазова отметила, что в этом году все классы пройдут в отремонтированных залах, где соблюдены надлежащие условия для их организации.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, Эрна Ревазова сообщила, что на этот раз на SUMMEET будут присутствовать представители Академии танца Бориса Эйфмана (г. Санкт- Петербург), которые в случае соответствия данным отберут среди армянских танцоров тех, кто сможет пройти обучение в Санкт-Петербурге.

Художественный руководитель Оперной студии Ереванской государственной консерватории и выдающаяся оперная певица Армении Асмик Папян отметила, что второй год подряд Студия с большой радостью под своей крышей принимает фестиваль современной хореографии. Отметив, что в Армении отсутствуют площадки для развития современной хореографии, оперная дива подчеркнула, что Фестиваль SUMMEET для того и проводится, чтобы дать новое дыхание хранящимся тысячелетиями <под пылью> танцевальным традициям Армении, внести новаторское мышление, видение и вкус.

В беседе с корр. АрмИнфо художественный руководитель Фестиваля

Валерия Каспарова отметила, что SUMMEET очень востребован среди студентов хореографического училища Армении. Проведенные в рамках фестиваля в 2021 году мастер-классы, по ее словам, не прошли бесследно. В этой связи Каспарова подчеркнула: <Могу однозначно сказать, что отношение ко второму фестивалю гораздо более серьезное, как у аудитории, так и у танцевального сообщества Армении, что не может не радовать. Думаю, что эта тенденция будет только возрастать с каждым годом>, - сказала худрук SUMMEET.

Стоит отметить, что в этом году в рамках фестиваля в Армении впервые будет представлен VR- танцевальный спектакль, постановщиком которого выступил известный хореограф из Германии Фабиан Приовиль. Подобные проекты Приовиль проводил во многих странах мира. Для реализации проекта в Армении он сотрудничал с Balmanukyan Dance Project и ARLOOPA. Проект можно будет посмотреть 1 июля в Центре искусств Гафесчян, в зале <Давид Сасунский>, с 13:00 до 18:00. Вход свободный.

Завершится фестиваль 2 июля танцевальным спектаклем Foret /

"Лес"(18+) в постановке французской "Cie d'Autres Cordes" на сцене Оперной Студии.

Отметим, что в рамках фестиваля участникам представится возможность познакомиться со всеми направлениями современного танца, представлениями и перфоменсами в постановке мастеров международного класса. Помимо этого, планируется проведение мастер-классов и лекций, для участия в которых необходимо предварительно зарегистрироваться по следующим ссылкам: https://www.facebook.com/events/337880658529286/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22 action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%2 2mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C% 22invite_link_id%5C%22%3A500695598478768%7D%7D]%22%7D и http://summeetdance.org/lecture2022 . Вход свободен.

Более детально с программой Фестиваля можно познакомиться на сайте: http://summeetdance.org/ .

Организаторами SUMMEET выступили культурная ОО <Сарер>, Оперная студия Ереванской государственной консерватории, танцевальный коллектив Balmanucyan Dance Project и международный фестиваль Санкт-Петербурга Open Look