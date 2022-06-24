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 Пятница, 24 Июня 2022 14:42
Марианна Мкртчян

Лавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитации

Лавров: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во второй встречи в рамках комиссии по делимитации

АрмИнфо. Армянская сторона подтвердила свою готовность в участии во второй встречи в рамках комиссии по делимитации. Эта встреча согласована в Москве.  Об этом 24 июня на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что этот вопрос был на повестке его переговоров в Ереване с высшим руководством Армении неделями ранее.

"Эта встреча согласована в Москве, на нашей территории. И мы сейчас подбираем даты, которые буду удобны обеим сторонам. Я не видел откуда бы то ни было сигналов о том, что стороны передумали - что одна из них, или другая и не хотят участвовать в этой работе. Наоборот, я получил подтверждение и в Ереване, и в Баку, что делимитация, это очень важный компонент всех усилий на нынешнем этапе", - сказал Лавров в ответ на обвинения азербайджанской журналистки о том, что Армения торпедирует работу комиссии.

В свою очередь Байрамов заверил в искренности намерений Баку наладить добрососедские отношения с Ереваном. По его словам, президент Азербайджан проявил политическую волю и предложил Армении базовые принципы по установлению межгосударственных отношений. Байрамов добавил, что эти предложения как минимум не были отвергнуты Арменией и позитивно оценены в мире.

Отметим, что 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Согласно МИД РА,  стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая обеспечения безопасности на границе. Были обсуждены также организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. 

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