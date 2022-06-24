Пятница, 24 Июня 2022 14:30

АрмИнфо. Деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не была на повестке переговоров глав МИД России и Азербайджана в Баку. Об этом 24 июня на совместной пресс- конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы в принципе не обсуждали Минскую группу как таковую, потому, что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования, мы, конечно же, обсуждали", - сказал Лавров.

В этом ключе он подчеркнул, что база для этих новых процессов заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей Армении, Азербайджана и России. "По сути дела, после известных событий сентября-октября -ноября 2020 года (агрессия Азербайджана против Арцаха - ред.) все те наработки, которые обсуждались и безрезультатно долгие годы и произошедшие в упомянутый период события на земле оставляли эти документы позади. Это объективная реальность. И три вышеуказанных трехсторонних заявления всеми признаются в качестве основы для движения вперед, и к окончательному закрытия всех остающихся вопросов. Мы из этого исходим. Как я понимаю, эту реальность признают и наши европейские соседи, которые пытаются всячески внедрить усилия ЕС в решение остающихся вопросов, задач", - сказал глава МИД России.

В этом ключе он еще раз подчеркнул, что все они (европейские соседи

- ред.) признают задачи изложенные в трехсторонних договоренностях лидеров трех стран, и которые никоем образом не связаны ни деятельностью МГ ОБСЕ, ни с теми наработками, которые в рамках этой группы имелись. "За исключением конечной цели, которая заключалась в том, чтобы освободить районы, которые окружали Карабах и решать вопросы жизнедеятельности самого Карабаха и его населения", - добавил Лавров.

В свою очередь Байрамов вновь обвинил МГ ОБСЕ в неэффективности, заявив, что за три десятилетия существования она не принесла никаких результатов. При этом он заверил, что 44-дневной войной Азербайджан единолично "выполнил 4 резолюции ООН и освободил 7 районов". При этом он добавил, что после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года контакты с МГ ОБСЕ продолжились, и в декабре 2020 года они посещали регион, до них была доведена позиция азербайджанской стороны.

"Несмотря на то, что Азербайджан уже обеспечил имплементацию пунктов Мадридских принципов, мы предложили посредникам представить их видение, предложения, которые были бы приемлемы для сторон. После этого, еще год контакты с МГ ОБСЕ продолжались, но к сожалению никаких действенных предложений мы от них так и не получили", - сказал он, добавив, что с февраля 2022 года формат МГ ОБСЕ ввиду известных событий (ситуация вокруг Украины) был полностью парализован.

"В этой ситуации, позиция азербайджанской стороны заключается в том, что для нас приоритет нормализация и достижение долгосрочного, прочного и устойчивого мира в регионе. И с этой призмы процесс не может быть заложником формата. Естественно мы не можем ориентироваться на несуществующий формат", - резюмировал Байрамов.

Отметим, что 8 апреля глава МИД России обвинил ЕС в использовании карабахской темы для продвижения своей русофобской линии касаясь брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС. Он также отметил, что не знает каким будет будущее МГ ОБСЕ, поскольку Запад перестал контактировать с Москвой в этом формате, на фоне ситуации вокруг Украины.

Затем, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - отметила Захарова.

В этой связи, продолжила она, посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Ереван настаивает на продолжение обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха в формате МГ ОБСЕ, а в Баку заверяют, что формат себя уже изжил и нет необходимости в нем, так как азербайджанская сторона самостоятельно силой решила карабахский конфликт.