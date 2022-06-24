Пятница, 24 Июня 2022 11:55

АрмИнфо. В Минске состоится встреча генпрокуроров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

" Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в рамках визита в Минск проведет ряд двусторонних встреч, также состоится трехсторонняя встреча с генеральными прокурорами Азербайджана Камраном Алиевым и Армении Артуром Давтяном, в ходе которой будет обсуждаться реализация ранее достигнутых договоренностей", - сообщили в генпрокуратуре РФ.

Отметим, что в столице Беларуси сегодня пройдет 32-е заседание Координационного совета Генпрокуроров стран-участников СНГ.