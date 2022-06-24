Пятница, 24 Июня 2022 08:59

АрмИнфо.Правительство Армении выделило Службе национальной безопасности РА дополнительно примерно 1 млрд драмов на эффективное выполнение поставленных задач.

<В результате принятия проекта из резервного фонда Правительства РА, предусмотренного государственным бюджетом РА на 2022 год для осуществления естественной деятельности СНБ РА, службе будет выделено 975 686,3 тыс. драмов. В результате работа по решению поставленных службой задач будет осуществляться более эффективно>, - говорится в проекте решения, принятого 23 июня на заседании кабмина.

Отмечается таке, что для достижения удовлетворительных результатов в области разведки, контрразведки и борьбы с терроризмом первоочередной задачей является техническое оснащение Службы национальной безопасности, ее пополнение новыми кадрами.

Неделей ранее исполнительный орган увеличил годовое финансирование армянской полиции более чем на 2 млрд драмов (около $470 тыс. по текущему курсу). Средства будут выделены на зарплаты и надбавки, а также питание.

За текущий финансовый год правительство уже увеличило пенсии судей и чиновников СК, КГД и Антикоррупционного комитета, а также обеспечило <достойную зарплату> служителей фемиды. При этом власти отказались повысить минимальную зарплату и пенсии рядовых граждан, ссылаясь на нехватку средств