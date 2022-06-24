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АрмИнфо. Омбудсмен Армении Кристине Григорян раскритиковала реакцию международного сообщества на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими и гражданскими лицами во время и после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
Так, согласно сообщению офиса Защитника прав человека РА, Григорян выступила с видео-обращением на 50-й сессии Совета ООН по правам человека (13 июня - 8 июля) на обсуждениях со спецдокладчиком ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях.
В своем послании она высоко оценил работу Специального докладчика ООН, подчеркнув необходимость укрепления мандата докладчика и предоставления дополнительных ресурсов.
Григорян коснулась реакции на пытки и внесудебные казни армянских военнопленных и гражданских лиц, в том числе и пожилых людей, во время и после боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, совершенные ВС Азербайджана, и отметила, что международная реакция на такие крайне жестокие действия, даже выложенные в сеть, была, мягко говоря, несоразмерной и неадекватной. По ее убеждению, тем самым создавая предпосылки для внесудебных казней в других текущих конфликтах.
Омбудсмен РА подчеркнула настоятельную необходимость для Спецдокладчика чаще посещать регион и необходимость ознакомления с ситуацией на местах как залог эффективного выполнения мандата.
Отметим, что в ходе 44-дневной широкомасштабной военной агрессии азербайджано- турецкого тандема против Арцаха были зафиксированы многочисленные случаи жесткого обращения ВС Азербайджана с армянскими военнопленными и гражданскими лицами. В сети множество кадров пыток армянских военных и стариков, их казни методами, присущими боевикам ИГИЛ и т.д.
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|Омбудсмен Армении раскритиковала международную реакцию на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими во время 44-дневной войны
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|В Гюмри будет построен армяно-индийский культурный центр
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|Мария Захарова усомнилась в искренности Карен Донфрид по части высказываний о заинтересованности США в работе с Россией в рамках МГ ОБСЕ
|В Армении стартовала совместная программа Стокгольмской школы экономики и школы Матена
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|Владимир Варданян: Ни одно государство не защищено от войны, даже самое богатое и защищенное
|ПАСЕ так и не смогла решить вопрос с защитой права народов на самоопределение - депутат
|Президент САР направил письма в Администрацию президента РФ и руководству ВГТРК в связи с предвзятым репортажем на "Россия-1" по Нагорному Карабаху
|На "Золотом абрикосе" будет представлена спецпрограмма "Арцах: необыкновенная республика"
|В Ереване увековечат память маэстро Огана Дуряна
|Спикер парламента Армении сообщил, в каком случае отставка Ванецяна может быть принята
|Правительство РФ дало добро на установление дополнительного КПП в нескольких километрах от КПП <Верхний Ларс>
|Армения и Сербия изучают возможности открытия кафедр армяноведения и сербского языка в вузах двух стран
|Оппозиционный депутат: Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна
|Президент Tуркменистана принял руководителя Kитайской национальной нефтегазовой корпорации
|В Москве пройдёт концерт армянской музыки <По следам Комитаса>
|Национальному академическому хору Армении 85 лет
|Политическая оценка записи разговора будет дана, когда станут известны результаты проверки прокуратуры - депутат
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|Аналитик: Западу и Ирану удалось внести коррективы в "коридорную" логику
|Исполнительный орган - не тот орган, который может комментировать ситуацию в ВСС - замминистра
|Антикоррупционный комитет Армении и Федеральное бюро расследований США подписали Меморандум о сотрудничестве
|Артак Бегларян: Разрабатываем дополнительные программы стимулирования занятости перемещенных лиц
|СК Армении заверяет: Потасовки между родителями погибших военнослужащих и главой Следственного комитета не было
|Высший судебный совет обнародует решение по делу Рубена Вардазаряна 23 июня
|Мишустин: Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье
|Читать больше
|Востоковед: Москва серьезно просчиталась с Эрдоганом
|Прогноз: Перспектив у МГ ОБСЕ практически нет
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
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