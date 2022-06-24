Пятница, 24 Июня 2022 08:57

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Кристине Григорян раскритиковала реакцию международного сообщества на факты пыток и жестокого обращения с армянскими военнослужащими и гражданскими лицами во время и после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Так, согласно сообщению офиса Защитника прав человека РА, Григорян выступила с видео-обращением на 50-й сессии Совета ООН по правам человека (13 июня - 8 июля) на обсуждениях со спецдокладчиком ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях.

В своем послании она высоко оценил работу Специального докладчика ООН, подчеркнув необходимость укрепления мандата докладчика и предоставления дополнительных ресурсов.

Григорян коснулась реакции на пытки и внесудебные казни армянских военнопленных и гражданских лиц, в том числе и пожилых людей, во время и после боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, совершенные ВС Азербайджана, и отметила, что международная реакция на такие крайне жестокие действия, даже выложенные в сеть, была, мягко говоря, несоразмерной и неадекватной. По ее убеждению, тем самым создавая предпосылки для внесудебных казней в других текущих конфликтах.

Омбудсмен РА подчеркнула настоятельную необходимость для Спецдокладчика чаще посещать регион и необходимость ознакомления с ситуацией на местах как залог эффективного выполнения мандата.

Отметим, что в ходе 44-дневной широкомасштабной военной агрессии азербайджано- турецкого тандема против Арцаха были зафиксированы многочисленные случаи жесткого обращения ВС Азербайджана с армянскими военнопленными и гражданскими лицами. В сети множество кадров пыток армянских военных и стариков, их казни методами, присущими боевикам ИГИЛ и т.д.