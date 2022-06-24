Пятница, 24 Июня 2022 10:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00, собственные дома квартала “Дурян”, собственные дома, прилегающие к улицам Н.Сафаряна и Дуряна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-16:00 собственные дома 55-100 на 14-ой улице Нор Ареша, 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 частично улицы Айгестана 1, 2, 9, 10, 11, жилые дома 23-31 на улице Чаренца, жилые дома 22 на улице Вардананца, 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, абоненты-жильцы жилого дома 11/3 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2/51 на улице Акобяна, 1, 3, 5 на улице Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Киевяна, 1, 11 на улице Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома . 2, 4, 6, 8, 10 на улице Касяна, 1, 8, 10 на улице Г.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 7А, 7/1 на улице Сундукяна, 27 на улице Гюльбенкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4/50–6/58 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Н.Шенгавита, общежитие N7 в кв. “Аэрация”, жилые дома 1, 1/1а, 2, 2/1, 2/1а, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3, 3/1, 4, 5, 6 в кв. “Аэрация”, собственные дома на улицах 1, 2, 6 в кв. “Норагавит”, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 села Воскеат и Агарак;

14:00-16:00 села Уджан и Карби; квартал “мугни” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-14:00 села Зангакатун и Вардашат; частично села Ланджар и Урцаландж;

10:00-16:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

11:00-13:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10:00-15:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЧП “А.Арутюнян”, ЗАО “Тигран мец”, ООО “Амерашх энтаник”, ОАО “Арай”, собственники “М.Тумасян”, “И.Саргсян”, “С.Тадевосян”, “М.Карапетян”, “А.Хачатрян”, квартал “Азатамартикнери”, частично улицы Ширака, Туманяна, Чаренца, улицы Ованнисяна, Гагарина, Шинарарнери, частично улица Сафаряна, улицы Газаряна, Теряна; жилые дома 3, 5, 8 на улице Ереванян, улица Кнунянц;

11:00-15:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Тамара ев Ани”, П/К “Бюрех”, собственник “С.Погосян”, ООО “Нахшин”, “Погосян Гагик”, ОАО “Беррутюн”, ООО “Ерамар”, собственник “Г.Плавчян”, ООО ‘Гндасар ГЭС”, производственное предприятие “Семюр Энд Ко”, воинская часть N 45077, ООО ‘Караланс”, ресторан “Аревабац”, ООО “Виста Плюс”, “Элипс”, “М.Карапетян”, кооп. “Торос”, компания “СЭЗ Вардгес” с прилегающими производственными предприятиями, кожевенный завод, квартал “НАТИ”, частный дом “НАТИ”, коньячный завод;

11։00-16։00 села Капутан, Атис, Зовашен, Джрабер;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ваграмаберд, Капс, поселок “Ленгес”, газозаправочная станция Ваграмаберда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

10:00-13:00 улица Абовяна, квартал “Шамахян”, улицы Калинина и Гетапня в городе Дилижан;

в Лорийской области:

09:00-16:00 села Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор;

10:30-14:00 село Одзун;

11:00-15:00 село Мецаван и пограничная застава Мецавана;

11:00-16:00 кожевенный завод; кварталы “Германакан”, “Банаван”, “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркирян”, “С.Аветисян”, “Узбекакан”, “швецаракан”, “Глендел”, ‘Галои Пучах”, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

в Сюникской области:

11:00-13:00 кварталы “Арегуни”, ‘Сал-Кар”, переулок Йоляна, Ереванское и Капанское шоссе; улицы Аревшат 1 и 2; улицы Айгестана, Арташесяннер, Нарекаци, Татеваци, Андраника, Туманяна, Комитаса, Йоляна, Спандаряна, Мамиконянца, Христофори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис; село Караундж.