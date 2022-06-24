Пятница, 24 Июня 2022 08:53

АрмИнфо.Делегацию во главе с председателем НС РА Аленом Симоняном, находящимся в Австрии с официальным визитом, приняла председатель Федерального Совета Австрийской Республики Кристин Шварц-Фукс.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа Армении, в беседе со своим коллегой спикер НС отметил, что в последние годы на политической площадке между Арменией и Австрией наблюдается положительная динамика развития двусторонних отношений. Были активные взаимные визиты, встречи на уровне президентов, премьер-министров, министров иностранных дел. Он добавил, что необходимо наладить сотрудничество между парламентом Армении и верхней палатой австрийского парламента, так как парламентская дипломатия играет существенную роль в двусторонней армяно-австрийской повестке как на федеральном, так и на децентрализованном уровнях.

Ален Симонян подтвердил приверженность Армении вместе со своими европейскими партнерами расширению и углублению процесса институциональных реформ, направленных на дальнейшее укрепление демократии, прав человека и верховенства закона. В этом смысле, по словам Председателя НС РА, вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является поворотным моментом, который откроет новые перспективы для углубления сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с либерализацией визового режима Армения-ЕС, открытием посольства Австрии в Армении, открытием австрийских визовых служб в Ереване.

Коснувшись 44-дневной войны и вызванных ею многочисленных проблем, Ален Симонян еще раз приветствовал усилия Австрии, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе, создание атмосферы взаимного доверия, развитие регионального сотрудничества.

Стороны также коснулись значения многовековой армянской общины Австрии, которая является надежным мостом между двумя странами. Кристин Шварц-Фукс с гордостью отметила большой вклад армян в культурную, экономическую и политическую жизнь своей страны.

В завершение встречи председатель Совета Федерации Австрийской Республики отметила важность визита главы Национального Собрания Республики Армения, заметив, что он предоставит новые возможности для расширения межпарламентского сотрудничества между Арменией и Австрией. <Мы заинтересованы в благоприятной ситуации для людей, проживающих в Нагорном Карабахе. В этом смысле вы можете рассматривать Австрию как надежного партнера>, - сказала Кристин Шварц-Фукс, президент Федерального совета Австрийской Республики.