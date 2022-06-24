Пятница, 24 Июня 2022 10:52

АрмИнфо. Трёхсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, по нашей оценке, делает определённый прогресс. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с президентом Азербайджана в Баку.

"Что касается региональной проблематики, готовы всячески содействовать реализации трёх документов, подписанных тремя лидерами - 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Трёхсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определённый прогресс. Вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. У нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны", - сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что Россия будет содействовать этой работе до достижения результата.

В этом ключе российский министр выразил надежду, что это скоро произойдёт.

"Мы, в соответствии с другими договорённостями, готовы предоставлять консультативные услуги в работе по линии двух комиссий, созданных в Азербайджане и Армении для делимитации и демаркации границ. Есть конкретные предложения на этот счёт. Буду рад их с Вами обсудить.

Вы упомянули о нормализации отношений, мирном договоре, о положениях будущего договора, который Вы передали. Мы услышали готовность армянской стороны, премьер- министра Никола Пашиняна вести переговоры на эту тему. Готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении. Другие международные форумы, где Азербайджан и Россия присутствуют, такие как ООН, ОБСЕ, "Каспийская пятёрка", позволяют развивать наше взаимодействие на внешний "контур"", - отметил глава МИД России.

Напомним, что 11 января 2021 года в ходе встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. В этих целях стороны приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Более того, 24 мая состоялась первая встреча комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.