Пятница, 24 Июня 2022 10:50

АрмИнфо. "Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа, но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято армянской стороной". Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергее Лавровым.

"Поговорим, конечно, сегодня о ситуации в регионе, постконфликтной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию, которая направлена на установление долгосрочного мира в регионе. Уверен, что те усилия, которые мы

предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной, и будет положен конец многолетнему противостоянию", - сказал Алиев. Лавров

Среди позитивных моментов азербайджанский президент отметил интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

"Буквально недавно в Санкт-Петербурге была новая встреча. Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахиджеванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны. Но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен", - не преминул в очередной раз обвинить Алиев, умолчав, что азербайджанская сторона не выполняет ряд пунктов трехстороннего заявления, в том числе и гуманитарного характера.

При этом он выразил убеждение, что "в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому, и также рассчитываем, конечно же, на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе".

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что РА откликнулась на предложения, переданные Азербайджанской Республикой, и обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция Армении раскритиковала предложения азербайджанской стороны и обвинила власти РА в неспособности защищать государственные и национальные интересы страны.