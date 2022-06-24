Пятница, 24 Июня 2022 08:08

АрмИнфо.23 июня 2022 года в Ашхабаде состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Королевства Саудовской Аравии. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Б.Г.Мятиев, делегацию Саудовской Аравии - заместитель министра иностранных дел Валид Абдулкарим Эль-Херейджи.

В ходе консультаций стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, актуальиые международные вопрросы.

Было с удовлетворением констатировано, что Туркменистан и Саудовская Аравия развивают широкий и многоуровневый политико-дипломатический диалог по вопросам укрепления региональной и мировой стабильности, противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик, другие виды противоправной деятельности, наращивают совместные усилия по реализации целей устойчивого развития. В этом контексте была подчеркнута значимость взаимной поддержки в рамках крупнейших международных организаций, в первую очередь ООН. Отмечалось, что Саудовская Аравия неизменно поддерживает международные инициативы Туркменистана и выступает соавтором многих из них. В свою очередь, Туркменистан также оказывает поддержку Саудовской Арапвии, в том чиле по целому ряду выдвинутых этой страной проектов резолюций Генеральной Ассамблеи, а также при выдвижении саудовских кандидатур в различные структуры ООН.

Отдельной темой обсуждений стало создание и развитие необходимых условий для привлечения инвестиций в различные отрасли экономики Туркменистана, реализации перспективных инфраструктурных проектов, производственной кооперации. Было отмечено, в частности, наличие больших возможностей для сотрудничества двух стран в таких областях, как нефтехимия и газохимия. В этой связи была отмечена ценность накопленного опыта сотрудничества между Правительством Туркменистана и Саудовским Фондом развития.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития культурных и научных связей, продолжения традиций проведения взаимных Дней культуры, расширения гуманитарного диалога двух братских народов.

На консультациях было особо подчеркнуто, что мощнейшим импульсом укрепления и качественного обогащения двусторонних связей послужит официальный визит Президента Туркменистана в Саудовскую Аравию, подготовка к которому в настоящее время идет полным ходом.

Затем заместитель министра иностранных дел Королевства Саудовской Аравии был принят Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних отношений, а также региональной и мировой повестки. Было отмечено, что Туркменистан и Саудовская Аравия вносят большой позитивный вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, проводят ответственную и дальновидную линию, нацеленную на нормализацию и стабилизацию общемировых процессов. Собеседники договорились о продолжении политико-дипломатического диалога, тесном взаимодействии при определении подходов к актуальным вопросам мировой политики.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства проинформировал заместителя министра иностранных дел Саудовской Аравии о том, что Туркменистан принял решение о поддержке кандидатуры Саудовской Аравии в качестве места проведения Всемирной выставки “ЭКСПО-2030” и готов оказать содействие в подготовке этого важнейшего глобального мероприятия.