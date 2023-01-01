|Национальная сборная Армении сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
|Представители Движения сопротивления посетили Нагорный Карабах
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий Рубена Вардазаряна
|Мэрия Еревана: С 27 июня временно будет закрыт проезд по участки дороги от проспекта Комитаса в сторону проспекта Азатутюн
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
|Президент РА: Высказывание "Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана" - лишает возможности маневрировать
|Франция заинтересована армянскими стартапами
|Армения установила безвизовый режим для Эквадора
|Вашингтон предоставит Еревану грант в размере $120 млн. на укрепление демократии и экономической стабильности
|В Гюмри будет построен армяно-индийский культурный центр
|Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Aфганистану
|Байден предложил кандидатуру экс-временного поверенного США в Украине на пост посла в Армении
|Главы МИД Армении и Катара подчеркивают важность активизации политического диалога между двумя странами.
|Взгляд из Москвы: В вопросе нормализации отношений с Турцией Еревану давно пора избавляться от иллюзий
|Посол Индии: Армянское общество не любит насилие и знакомо с идеями йоги
|Дипломат: В отсутствие статуса у Арцаха лишены смысла сами разговоры о гарантиях безопасности арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении стартует Международный летний фестиваль современного танца
|В Армении участники акции протеста потребовали прекратить деятельность американских биолабораторий
|Мария Захарова прокомментировала убийство армянского военнослужащего ВС Азербайджана 19 июня
|Армянский депутат: СЕ и ПАСЕ должны высказаться по части пропагандирования на госуровне в Азербайджане языка ненависти, расизмом и ксенофобии в отношении армян
|Мария Захарова усомнилась в искренности Карен Донфрид по части высказываний о заинтересованности США в работе с Россией в рамках МГ ОБСЕ
|В Армении стартовала совместная программа Стокгольмской школы экономики и школы Матена
|ACBA Leasing провел ребрендинг и намерен в ближайшие 2 года удвоить лизинговый портфель
|Владимир Варданян: Ни одно государство не защищено от войны, даже самое богатое и защищенное
|ПАСЕ так и не смогла решить вопрос с защитой права народов на самоопределение - депутат
|Президент САР направил письма в Администрацию президента РФ и руководству ВГТРК в связи с предвзятым репортажем на "Россия-1" по Нагорному Карабаху
|На "Золотом абрикосе" будет представлена спецпрограмма "Арцах: необыкновенная республика"
|В Ереване увековечат память маэстро Огана Дуряна
|Спикер парламента Армении сообщил, в каком случае отставка Ванецяна может быть принята
|Правительство РФ дало добро на установление дополнительного КПП в нескольких километрах от КПП <Верхний Ларс>
|Армения и Сербия изучают возможности открытия кафедр армяноведения и сербского языка в вузах двух стран
|Оппозиционный депутат: Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна
|Президент Tуркменистана принял руководителя Kитайской национальной нефтегазовой корпорации
|В Москве пройдёт концерт армянской музыки <По следам Комитаса>
|Национальному академическому хору Армении 85 лет
|Политическая оценка записи разговора будет дана, когда станут известны результаты проверки прокуратуры - депутат
|Артур Ванецян объявил о сложении мандата: блок <Честь имею> прекращает свое существование
|Аналитик: В нормальной стране Рубен Вардазарян уже смотрел бы на небо сквозь решетку
|Аналитик: Западу и Ирану удалось внести коррективы в "коридорную" логику
|Исполнительный орган - не тот орган, который может комментировать ситуацию в ВСС - замминистра
|Антикоррупционный комитет Армении и Федеральное бюро расследований США подписали Меморандум о сотрудничестве
|Артак Бегларян: Разрабатываем дополнительные программы стимулирования занятости перемещенных лиц
|СК Армении заверяет: Потасовки между родителями погибших военнослужащих и главой Следственного комитета не было
|Высший судебный совет обнародует решение по делу Рубена Вардазаряна 23 июня
|Мишустин: Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье
|Помощник госсекретаря США: Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира
|Оппозиция проводит митинг из-за перестрелки в Арагацотне
|Армения поднялась на 5 позиций в рейтинге Global Startup Ecosystem Index
|Генпрокуратура направила в Следственный комитет скандальную запись разговора с участием главы Высшего судебного совета
|«Силе одного драма» 2 года. На различные инициативы было направленно более 82 млн драмов РА
|Российские эксперты раскритиковали репортаж "России1" про оккупированный азербайджанцами Шуши
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване вышла в свет книга "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах"
|Давид Бабаян: Все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха
|СНБ Армении выявила случай коррупции в особо крупных размерах сфере образования
|Глава МИД Арцаха: Высказывания Шарля Мишеля для нас не закон
|Прогноз: Появление в Армении третьей силы из жанра фантастики
|Итальянский <Интер> подписал контракт с Генрихом Мхитаряном
|Читать больше
|Национальная сборная Армении сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
|Представители Движения сопротивления посетили Нагорный Карабах
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Высший судебный совет принял решение о прекращении полномочий Рубена Вардазаряна
|Мэрия Еревана: С 27 июня временно будет закрыт проезд по участки дороги от проспекта Комитаса в сторону проспекта Азатутюн
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
|Президент РА: Высказывание "Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана" - лишает возможности маневрировать
|Франция заинтересована армянскими стартапами
|Армения установила безвизовый режим для Эквадора
|Вашингтон предоставит Еревану грант в размере $120 млн. на укрепление демократии и экономической стабильности
|В Гюмри будет построен армяно-индийский культурный центр
|Туркменистан окажет гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Aфганистану
|Байден предложил кандидатуру экс-временного поверенного США в Украине на пост посла в Армении
|Главы МИД Армении и Катара подчеркивают важность активизации политического диалога между двумя странами.
|Взгляд из Москвы: В вопросе нормализации отношений с Турцией Еревану давно пора избавляться от иллюзий
|Посол Индии: Армянское общество не любит насилие и знакомо с идеями йоги
|Дипломат: В отсутствие статуса у Арцаха лишены смысла сами разговоры о гарантиях безопасности арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении стартует Международный летний фестиваль современного танца
|В Армении участники акции протеста потребовали прекратить деятельность американских биолабораторий
|Мария Захарова прокомментировала убийство армянского военнослужащего ВС Азербайджана 19 июня
|Армянский депутат: СЕ и ПАСЕ должны высказаться по части пропагандирования на госуровне в Азербайджане языка ненависти, расизмом и ксенофобии в отношении армян
|Мария Захарова усомнилась в искренности Карен Донфрид по части высказываний о заинтересованности США в работе с Россией в рамках МГ ОБСЕ
|В Армении стартовала совместная программа Стокгольмской школы экономики и школы Матена
|ACBA Leasing провел ребрендинг и намерен в ближайшие 2 года удвоить лизинговый портфель
|Владимир Варданян: Ни одно государство не защищено от войны, даже самое богатое и защищенное
|ПАСЕ так и не смогла решить вопрос с защитой права народов на самоопределение - депутат
|Президент САР направил письма в Администрацию президента РФ и руководству ВГТРК в связи с предвзятым репортажем на "Россия-1" по Нагорному Карабаху
|На "Золотом абрикосе" будет представлена спецпрограмма "Арцах: необыкновенная республика"
|В Ереване увековечат память маэстро Огана Дуряна
|Спикер парламента Армении сообщил, в каком случае отставка Ванецяна может быть принята
|Правительство РФ дало добро на установление дополнительного КПП в нескольких километрах от КПП <Верхний Ларс>
|Армения и Сербия изучают возможности открытия кафедр армяноведения и сербского языка в вузах двух стран
|Оппозиционный депутат: Гагик Джангирян не может участвовать в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении Рубена Вардазаряна
|Президент Tуркменистана принял руководителя Kитайской национальной нефтегазовой корпорации
|В Москве пройдёт концерт армянской музыки <По следам Комитаса>
|Национальному академическому хору Армении 85 лет
|Политическая оценка записи разговора будет дана, когда станут известны результаты проверки прокуратуры - депутат
|Артур Ванецян объявил о сложении мандата: блок <Честь имею> прекращает свое существование
|Аналитик: В нормальной стране Рубен Вардазарян уже смотрел бы на небо сквозь решетку
|Аналитик: Западу и Ирану удалось внести коррективы в "коридорную" логику
|Исполнительный орган - не тот орган, который может комментировать ситуацию в ВСС - замминистра
|Антикоррупционный комитет Армении и Федеральное бюро расследований США подписали Меморандум о сотрудничестве
|Артак Бегларян: Разрабатываем дополнительные программы стимулирования занятости перемещенных лиц
|СК Армении заверяет: Потасовки между родителями погибших военнослужащих и главой Следственного комитета не было
|Высший судебный совет обнародует решение по делу Рубена Вардазаряна 23 июня
|Мишустин: Россия уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье
|Помощник госсекретаря США: Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Армении в достижении мира
|Оппозиция проводит митинг из-за перестрелки в Арагацотне
|Армения поднялась на 5 позиций в рейтинге Global Startup Ecosystem Index
|Генпрокуратура направила в Следственный комитет скандальную запись разговора с участием главы Высшего судебного совета
|«Силе одного драма» 2 года. На различные инициативы было направленно более 82 млн драмов РА
|Российские эксперты раскритиковали репортаж "России1" про оккупированный азербайджанцами Шуши
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване вышла в свет книга "Карабахский конфликт и внешняя политика Республики Арцах"
|Давид Бабаян: Все 4 резолюции Совбеза ООН признают субьектность Арцаха
|СНБ Армении выявила случай коррупции в особо крупных размерах сфере образования
|Глава МИД Арцаха: Высказывания Шарля Мишеля для нас не закон
|Прогноз: Появление в Армении третьей силы из жанра фантастики
|Итальянский <Интер> подписал контракт с Генрихом Мхитаряном
|Читать больше
|Прогноз: Может наступить момент, когда судьба арцахских армян не будет волновать никого
|Прогноз: К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти
|Взгляд из Москвы: В вопросе нормализации отношений с Турцией Еревану давно пора избавляться от иллюзий
|Дипломат: В отсутствие статуса у Арцаха лишены смысла сами разговоры о гарантиях безопасности арцахцев
|Аналитик: В нормальной стране Рубен Вардазарян уже смотрел бы на небо сквозь решетку
|Читать больше
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта