Четверг, 23 Июня 2022 16:39

АрмИнфо.Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА. Об этом говорится в сообщении Федерации футбола Армении.

Согласно источнику, 23 июня ФИФА опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому национальная сборная Армении находится на 92-м месте.

Первое место у сборной Бразилии, второе - у сборной Бельгии, и третье - у сборной Аргентины. Чемпионы мира - французы оказались на четвертой позиции.