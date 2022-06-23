Четверг, 23 Июня 2022 14:27

АрмИнфо. Ввиду проводимых ремонтных работ на участке дороги проспект Азатутюн- ул.Давид Анахта (Ламбада), с 27 июня временно будет закрыт проезд по транспортной развязке от проспекта Комитаса (от рынка) до проспекта Азатутюн (в направлении парка "Победы").

Пресс-служба муниципалитета Еревана напоминает, что два этапа ремонтных работ уже проведены - и отремонтированные участки проспект Азатутюна- ул.Давид Анахта (в направлении Зейтуна) и ул.Давид Анахта­пр. Азатутюн (в направлении бывшего Райкома) уже функционируют в полном объеме.

В мэрии также пообещали позже сообщить о сроках завершения третьего этапа и открытии дороги в этом направлении, и начале четвертого этапа.

В мэрии Ереване также приносят извинения гражданам за причинные временные неудобства.