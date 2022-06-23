Четверг, 23 Июня 2022 14:15

АрмИнфо. Суть последних заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно урегулирования арцахского конфликта сводится к попытке оправдать собственную текущую политику, разделив ответственность с Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянской конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Тем самым он пытается продемонстрировать, что кто бы ни был на его месте сегодня, результат был бы тот же. Я лично оцениваю подобную аргументацию как примитивную. Дело в том, что лично Пашинян чувствует себя в вопросе борьбы за самоопределение Арцаха проигравшим. В то же время, многие из его заявлений с трибуны парламента действительно соответствуют политическим реалиям. За исключением, пожалуй, его выводов по мадридским принципам", - заметил он.

Оценивая мадридские принципы как, по сути, программу сецессии Арцаха от Азербайджана, политолог подчеркнул, что именно Никол Пашинян эту программу отверг. И сегодня пытается не только свалить полностью всю вину за поражение на бывших, но и аргументировать, что принципы не соответствовали интересам Армении и Арцаха, и потому-то он их в 2019 году и отверг.

При этом, по оценкам Гукасяна, отвергнув принципы - детище сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Пашинян в качестве нового руководителя Армении так и не выдвинул какой-либо собственной концепции урегулирования. И не выдвинув альтернативы, не сделав ни единого шага в направлении формирования повестки международного признания Республики Арцах, он сегодня лишь читает мораль с трибуны парламента.

"Что же касается повестки мира, в направлении которой пытается вести страну Пашинян, то, утверждая о необходимости консолидации общества вокруг этой повестки, Пашинян имеет ввиду лишь консолидацию вокруг себя. Ничего нового здесь нет. К 2023 году у Пашиняна будут серьезные проблемы с удержанием власти, связанные исключительно с внешними факторами и причинами. В том числе с тем, что провал РФ по ряду направлений неминуемо скажется и на ее сателлите Армении. В этом свете, его единственным шансом удержаться у власти остается общество. Таким образом, он надеется доказать международному сообществу, что он, скажем так, нехороший человек, но вокруг него консолидирован народ. Соответственно, он может продолжать выполнять теперь уже их пожелания", - подытожил Гукасян.