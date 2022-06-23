Четверг, 23 Июня 2022 13:42

АрмИнфо.Франция заинтересована армянскими стартапами, программами акселераторов и исследованиями. Об этом было заявлено в ходе встречи министра высокотехнологической промышленности Армении Роберта Хачатряна с руководителем отдела стратегических программ и коммуникаций одного из крупнейших стратап-кластеров Франции Station F - Грегори Мартинесом, состоявшейся в рамках рабочего визита министра во Францию.

В частности, с французской стороны было озвучено предложение включить армянские стартапы в создаваемые ими фонды и финансируемые проекты, активизировать отраслевое сотрудничество.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся инноваций, экономического усиления, роста новосозданных экосистем, стимулирования промышленности. Одновременно была подчеркнута необходимость установления партнерских связей, сотрудничества между предприятиями двух государств, а также организации взаимных визитов с ознакомительными целями.

Согласно источнику, в рамках рабочего визита министр Хачатрян провел обсуждения также с представителями ряда научно-исследовательских учреждений Франции, в частности университета Франции Universite Paris-Saclay, научно-исследовательской лаборатории Soleil. Состоялась также встреча Роберта Хачатряна с представителями армянской общины при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении во Франции г-жи Асмик Толмаджян.